$!Saltillo: UAdeC convoca a estudiantes al Séptimo Concurso Estatal de Cohetes Impulsados por Agua

La actividad busca acercar la ciencia a niñas, niños y jóvenes mediante la aplicación práctica de conocimientos de física y matemáticas, además de fomentar las vocaciones científicas, la creatividad y el trabajo en equipo.

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas (FCFM), convocó a estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria a participar en el Séptimo Concurso Estatal de Cohetes Impulsados por Agua, programado para el viernes 20 de noviembre de 2026, a partir de las 09:00 horas, en la Unidad Camporredondo, en Saltillo .

La doctora Elsa Edith Rivera Rosales, docente de la Facultad y coordinadora del concurso, informó que la participación será gratuita y no se requiere experiencia previa en esta disciplina.

La competencia se desarrollará en el campo de béisbol de la Unidad Camporredondo, donde se premiará al primero y segundo lugar de cada categoría, de acuerdo con los criterios establecidos por el jurado. Los reconocimientos se entregarán al finalizar el evento.

INSCRIPCIONES HASTA EL 17 DE NOVIEMBRE

Podrán participar estudiantes inscritos en escuelas públicas o privadas de Coahuila, de manera individual o en equipos de hasta dos integrantes. Cada participante o equipo deberá contar con un asesor de su institución educativa o con un padre de familia.

El registro estará disponible hasta el 17 de noviembre de 2026.

Cada equipo deberá llevar los materiales necesarios para construir y lanzar su cohete mediante agua. Entre los requisitos se encuentran una botella de plástico de dos litros, una base o lanzadera, una bomba de aire manual o compresor, agua para el lanzamiento y repuestos para posibles reparaciones. En caso de requerirlo, también deberán llevar una extensión eléctrica de al menos 20 metros.

PREMIARÁN LA PRECISIÓN DE LOS LANZAMIENTOS

La competencia consistirá en lanzar los cohetes hacia un blanco situado a 50 metros del punto de despegue. Alrededor del objetivo se delimitará un área circular con un radio de cuatro metros.

Los artefactos que impacten en el blanco o queden dentro del perímetro establecido podrán competir por los premios. Ganarán aquellos que terminen más cerca del objetivo, independientemente de la trayectoria utilizada, ya sea horizontal, vertical o parabólica.