La Madriguera va por más deporte en Saltillo: prepara skate, BMX y nueva carrera juvenil

La Madriguera prepara una nueva etapa de actividades deportivas y recreativas en Saltillo, con proyectos que incluyen un concurso de skate y BMX, además de la novena edición de su carrera, como parte de la estrategia para ampliar las opciones gratuitas dirigidas a adolescentes y jóvenes de Coahuila. Iván Terashima, titular del Instituto Coahuilense de la Juventud, informó que el espacio continuará fortaleciendo su programación después de consolidar talleres permanentes de taekwondo, box, futbol y gimnasio, disciplinas a las que se suman actividades educativas y servicios de promoción de la salud. La intención es convertir a La Madriguera en un punto de encuentro donde la actividad física tenga un papel central. Entre los siguientes proyectos aparece una competencia de skate y BMX, modalidades que ya tienen presencia dentro de las instalaciones y que recientemente formaron parte de exhibiciones celebradas durante la tercera edición de las peleas de robots.

Otro de los eventos que regresará será la tradicional Carrera de La Madriguera, que llegará a su novena edición y contemplará no sólo actividad deportiva, sino también un festival de música en vivo para cerrar la jornada. Por el momento no se ha informado oficialmente la fecha ni la convocatoria completa para la edición 2026. El antecedente inmediato dejó una vara alta. En noviembre de 2025, la carrera nocturna “A Pasos de Gigante” 5K reunió a más de mil 200 participantes durante el octavo aniversario del complejo y posteriormente dio paso al primer Madriguera Fest, con música, actividades recreativas y premios. Además del deporte, La Madriguera mantiene talleres de inglés y preparatoria abierta, junto con atención psicológica, nutricional, odontológica y fisioterapia sin costo.

El inmueble permanece abierto de 9 de la mañana a 7 de la noche, de acuerdo con la información difundida esta semana. El modelo ha crecido durante los últimos años: Terashima señaló recientemente que en Saltillo operan más de 17 talleres y se atiende diariamente a más de 500 jóvenes, cifras que han llevado al Gobierno estatal a analizar esquemas similares para otras regiones de Coahuila. La agenda también sigue ampliándose en octubre. Este viernes fue presentada la tercera edición de la Pasarela de Catrinas y Catrines, dirigida a jóvenes de 12 a 29 años, como parte del programa “Octubre de Gigantes”, reforzando la combinación de deporte, cultura y convivencia que impulsa el complejo saltillense.