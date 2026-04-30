Saltillo: UAdeC impulsa jornada infantil de ciencia alimentaria con enfoque sostenible

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Saltillo
/ 30 abril 2026
    Saltillo: UAdeC impulsa jornada infantil de ciencia alimentaria con enfoque sostenible
    Niñas y niños participarán en actividades interactivas sobre alimentación y ciencia. ESPECIAL

Actividades interactivas promoverán hábitos saludables y divulgación tecnológica entre familias el 3 de mayo en la explanada de la Rectoría

La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Coordinación de Extensión Universitaria y la Facultad de Ciencias Químicas (FCQ), en colaboración con la Asociación Mexicana de Ciencia de los Alimentos (AMECA), realizará el evento “Superhéroes del futuro: Educando desde pequeños”, una jornada dirigida a niñas, niños y sus familias.

La actividad se llevará a cabo el próximo 3 de mayo, de 08:00 a 12:00 horas, en la explanada de Rectoría, en el marco de la Ruta Recreativa, como parte de una estrategia para acercar el conocimiento científico a la sociedad de manera accesible y participativa.

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Este encuentro forma parte del “Proyecto AMECA SECIHTI”, una iniciativa orientada a la divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación en alimentos, con énfasis en el desarrollo sostenible y la seguridad alimentaria tanto en México como a nivel global.

CIENCIA APLICADA DESDE LA INFANCIA

De acuerdo con la secretaria del Consejo Directivo de AMECA y docente de la FCQ, Chávez González, esta colaboración responde al interés de fortalecer la cultura científica desde edades tempranas, mediante experiencias didácticas que vinculen el conocimiento con la vida cotidiana.

Asimismo, destacó que la jornada también busca conmemorar el Día del Niño y la Niña, promoviendo entre las nuevas generaciones hábitos de alimentación saludable y conciencia sobre el origen y manejo de los alimentos.

EXPERIENCIAS INTERACTIVAS Y APRENDIZAJE PRÁCTICO

Durante el evento se instalarán diversos módulos interactivos operados por estudiantes de posgrado en Ciencia y Tecnología de Alimentos, así como por instituciones invitadas. En estos espacios se desarrollarán talleres sobre innovación de productos nutritivos, consumo responsable de alimentos regionales, higiene en la producción y conservación de alimentos.

Las y los asistentes podrán explorar temas como etiquetado nutrimental, probióticos y prebióticos, fuentes alternativas de proteína, la dieta de la milpa y estrategias para optimizar el gasto familiar mediante compras inteligentes y almacenamiento adecuado para reducir el desperdicio.

Además, se brindará información sobre alimentación en distintas etapas de la vida, desinfección de alimentos y beneficios de la lactancia materna, a través de dinámicas diseñadas especialmente para el público infantil.

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