Confirman a Coahuila como sede de Convención Nacional de Canacintra en octubre

El gobernador Manolo Jiménez Salinas se reunió en la Ciudad de México con más de 400 integrantes del Consejo Directivo Nacional de la Canacintra.

Coahuila fue confirmado como sede de la próxima Convención Nacional de la Canacintra, que se llevará a cabo el próximo mes de octubre.

“Desde la Ciudad de México participamos en el Consejo Directivo Nacional de CANACINTRA donde tuvimos la oportunidad de saludar a industriales de todo el país e invitarlos a la Convención Nacional de esta gran cámara empresarial que se llevará en Coahuila durante el mes de octubre.

“Seguiremos trabajando en equipo entre sociedad y gobierno, fortaleciendo la relación con la industria y posicionando a Coahuila como un gran destino para la inversión. Hoy somos uno de los estados más seguros del país, y eso nos permite seguir creciendo, generando empleo y atrayendo más y mejores oportunidades para todas y todos. ¡Los esperamos en octubre!”, comentó el mandatario estatal.

Jiménez dio a conocer a los industriales la riqueza cultural y la fortaleza económica del estado, lo que contribuye al impulso del turismo y fortalece el posicionamiento de la entidad como un destino atractivo para inversiones, convenciones y eventos de alto nivel.

Mencionó que Coahuila es una potencia nacional en desarrollo económico e informó que la entidad es líder en producción de autos eléctricos y convencionales, así como de autopartes; estado líder en producción de plata refinada, melón, leche, entre otros indicadores; además de estar entre los estados líderes en exportaciones.

Señaló, además, la estabilidad laboral con que se cuenta en Coahuila, así como la mano de obra calificada. Por otro lado, destacó que Coahuila es el estado más seguro de todo México al tener la capital más segura del país, las fronteras más seguras de México y a Torreón entre las mejor evaluadas; los tres dentro del top 6 nacional.

María de Lourdes Medina Ortega, presidenta Nacional de la Canacintra, señaló que la reunión fue un espacio de diálogo que refleja con claridad lo que México necesita, coordinación corresponsabilidad y una visión compartida entre gobierno, industria y sociedad.

“Su ubicación geográfica, su conectividad con Estados Unidos y su tradición productiva lo posicionan como uno de los estados más estratégicos del país”, señaló y reiteró que Coahuila es un referente industrial.

Reiteró la disposición de la Canacintra para fortalecer las cadenas productivas, impulsar la innovación y generar condiciones que permitan a la industria mantener su dinamismo.