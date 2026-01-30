Saltillo: UAdeC impulsa salud mental en personas adultas mayores con taller de reflexión

Saltillo
/ 30 enero 2026
    Saltillo: UAdeC impulsa salud mental en personas adultas mayores con taller de reflexión
    Personas adultas mayores participaron en la sesión inaugural del taller “Grupos de reflexión” en el Centro Polivalente “Francisco Villa” de la UAdeC. FOTO: CORTESÍA

A través del Centro Polivalente ‘Francisco Villa’, la Universidad Autónoma de Coahuila puso en marcha una estrategia orientada a fortalecer el bienestar emocional y promover la salud mental en personas adultas mayores

Con el objetivo de fortalecer el bienestar emocional y promover la salud mental en personas adultas mayores, el Centro Polivalente “Francisco Villa” de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) dio inicio al taller denominado Grupos de reflexión, dirigido a integrantes de este sector de la población.

Durante la sesión inaugural, se desarrolló una dinámica lúdica mediante el tradicional juego de la lotería, actividad que permitió a las y los participantes identificar, reconocer y reflexionar sobre distintos tipos de emociones, en un ambiente de convivencia, confianza y aprendizaje significativo.

UN ESPACIO DE APRENDIZAJE Y ACOMPAÑAMIENTO

El taller es impartido por la trabajadora social del Centro Libre Saltillo, Mariana Silva Rodríguez, quien explicó que el objetivo general es compartir información y herramientas que contribuyan al desarrollo integral de las personas adultas mayores, aun cuando algunos de los contenidos resulten novedosos para este grupo etario.

“Lo que buscamos es que todos los temas que se les brindan les sirvan de algo, que puedan compartir esta información con sus familias, conocidos o, simplemente, aplicarla en su vida diaria”, expresó la especialista durante la jornada.

CINCO SESIONES PARA FORTALECER EL BIENESTAR INTEGRAL

Silva Rodríguez detalló que el programa consta de cinco sesiones. En la primera se trabajó una dinámica lúdica, a través del juego de la lotería, enfocada en la identificación y reflexión de las emociones; mientras que en la segunda sesión se abordó el tema de la salud mental y los factores que influyen en ella.

La tercera sesión se centra en las relaciones saludables, analizando las características de los vínculos positivos y la manera de identificar aquellos que pueden resultar dañinos. En la cuarta, se abordará el desarrollo personal, adaptado a la población adulta mayor, destacando que este proceso es continuo y se construye día a día.

$!A través de dinámicas lúdicas como la lotería, las y los asistentes reflexionan sobre emociones y salud mental en un entorno de convivencia y aprendizaje.
A través de dinámicas lúdicas como la lotería, las y los asistentes reflexionan sobre emociones y salud mental en un entorno de convivencia y aprendizaje. FOTO: CORTESÍA

Finalmente, la quinta sesión estará dedicada al autocuidado, integrando una retroalimentación de los temas previamente tratados para subrayar cómo todos influyen en el cuidado personal y en la adopción de acciones cotidianas que permitan mantener una buena calidad de vida.

Con este tipo de iniciativas, la Universidad Autónoma de Coahuila refrenda su compromiso con el bienestar integral y la atención a la salud mental, promoviendo espacios de acompañamiento, reflexión y aprendizaje para los distintos sectores de la comunidad.

