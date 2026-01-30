Aviso: por ser día de asueto, guarderías y Unidades de Medicina Familiar del IMSS, no laborarán este lunes

Coahuila
/ 30 enero 2026
    Aviso: por ser día de asueto, guarderías y Unidades de Medicina Familiar del IMSS, no laborarán este lunes
    Este lunes no habrá consultas de médicos familiares ni de especialistas en las clínicas del IMSS. FOTO: ESPECIAL
Apolonio Alvarado
por Apolonio Alvarado

Mantendrá activos los servicios médicos prioritarios de urgencias y hospitalización con personal asignado y guardias establecidas para asegurar la atención oportuna

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila informa que permanecerán abiertos los servicios de Urgencias y hospitalización el próximo lunes 2 de febrero, con personal asignado para atender las necesidades médicas que surjan durante ese día.

El Seguro Social resaltó que para garantizar la continuidad de la atención hospitalaria, se han establecido roles y guardias de personal en los diferentes departamentos y servicios de atención médica.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: amparo del 31 de enero podría reabrir caso de Elisa Loyo tras 17 años

Lo anterior, de acuerdo con el contrato colectivo de trabajo y la Ley Federal del Trabajo, en los cuales se establece el 2 de febrero como descanso obligatorio, en conmemoración del Día de la Constitución Mexicana.

El Instituto recordó que las Unidades de Medicina Familiar, consulta de especialidades, áreas administrativas, subdelegaciones y guarderías ordinarias brindarán atención de manera normal a partir del martes 3 en sus horarios regulares.

El IMSS refrenda su compromiso de otorgar atención médica a los derechohabientes durante todo el año y hace un llamado al uso responsable de los servicios, recordando que una urgencia es cualquier condición que ponga en riesgo la vida o la función de un órgano.

