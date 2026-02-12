Saltillo: va sexagenario a cobrar mil pesos y termina apuñalado en la Zaragoza

Saltillo
/ 12 febrero 2026
    Saltillo: va sexagenario a cobrar mil pesos y termina apuñalado en la Zaragoza
    La Fiscalía revisará cámaras de vigilancia para identificar a los agresores. Ulises Martínez

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal iniciaron las indagatorias y revisarán cámaras del sector para ubicar a los responsables que huyeron hacia la colonia Mirasierra

Un hombre terminó con tres lesiones producidas con arma blanca la tarde de este jueves, luego de preguntar por “El Chaneque”, quien presuntamente le debe mil pesos. Sin embargo, las personas a quienes cuestionó eran amigos del señalado y, además de golpearlo, lo atacaron con una daga en Saltillo.

La agresión ocurrió en la calle Encinos, esquina con Patricio Quinn, en la colonia Zaragoza. En el lugar, José Antonio ¨N¨, de 64 años, solicitó a los presentes que le informaran dónde se encontraba dicha persona para cobrarle el dinero.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: encuentra a su hija sin vida dentro de su domicilio

$!Vecinos auxiliaron al hombre mientras llegaban los cuerpos de emergencia.
Vecinos auxiliaron al hombre mientras llegaban los cuerpos de emergencia. Ulises Martínez

De acuerdo con lo señalado, los involucrados también habrían sido conocidos de José Antonio; no obstante, se molestaron y comenzaron a golpearlo. Posteriormente, uno de los agresores sacó de entre sus pertenencias una daga con la que lo lesionó en el brazo derecho y le provocó dos heridas más en el tórax. Tras la agresión, los responsables huyeron por un camino de terracería que conduce a la colonia Mirasierra.

$!La agresión ocurrió en la colonia Zaragoza, en la esquina de Encinos y Patricio Quinn.
La agresión ocurrió en la colonia Zaragoza, en la esquina de Encinos y Patricio Quinn. Ulises Martínez

Vecinos del sector auxiliaron a José Antonio y lo sentaron en una silla; sin embargo, debido al dolor, se recostó en el suelo, donde permaneció hasta la llegada de oficiales municipales. Los elementos solicitaron una ambulancia y desplegaron un operativo de búsqueda en la zona para localizar a los agresores.

$!José Antonio ¨N¨ fue trasladado al Hospital General tras ser atacado con una daga.
José Antonio ¨N¨ fue trasladado al Hospital General tras ser atacado con una daga. Ulises Martínez

Minutos después arribó una unidad de urgencias de la Secretaría de Salud, cuyos paramédicos brindaron atención prehospitalaria y trasladaron al lesionado al Hospital General para su atención médica.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado tomaron conocimiento de los hechos y revisarán cámaras de vigilancia, además de entrevistar al afectado para iniciar la carpeta de investigación correspondiente y dar con los responsables.

