Saltillo: va sexagenario a cobrar mil pesos y termina apuñalado en la Zaragoza

Un hombre terminó con tres lesiones producidas con arma blanca la tarde de este jueves, luego de preguntar por “El Chaneque”, quien presuntamente le debe mil pesos. Sin embargo, las personas a quienes cuestionó eran amigos del señalado y, además de golpearlo, lo atacaron con una daga en Saltillo.

La agresión ocurrió en la calle Encinos, esquina con Patricio Quinn, en la colonia Zaragoza. En el lugar, José Antonio ¨N¨, de 64 años, solicitó a los presentes que le informaran dónde se encontraba dicha persona para cobrarle el dinero.

