Saltillo: Vecinos de la Fundadores alertan vandalismo en plaza pública

La plaza ubicada en el cruce de Juan Navarro y Francisco Mejía, en la colonia Fundadores, se ha convertido en un punto de abandono e inseguridad, denunciaron vecinos del sector. El espacio, que en algún momento contó con canchas y juegos infantiles, hoy presenta basura acumulada, infraestructura destruida y ausencia total de alumbrado público.

María, vecina del sector desde hace 30 años, señaló que el deterioro del lugar ha ido acompañado de prácticas delictivas. “Se meten a drogar, a quemar cable ahí en el parque. Vienen, le quitan todo el fierro a los colchones y ahí los dejan tirados, dejan mucha basura”, relató.

TE PUEDE INTERESAR: Persiste vandalismo en colonias de Coahuila; es el quinto estado con mayor prevalencia

La vecina dijo que el consumo de drogas ocurre incluso a plena luz del día y que, por las noches, la falta de iluminación agrava la situación. “Está bien oscuro aquí en la noche. Había unas farolas, ya las quitaron. Los árboles crecen hasta abajo y no ves quién está ahí”, dijo.