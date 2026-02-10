Saltillo: Vecinos de la Fundadores alertan vandalismo en plaza pública

Saltillo
/ 10 febrero 2026
    Saltillo: Vecinos de la Fundadores alertan vandalismo en plaza pública
    Entre juegos vencidos y fugas de agua, no hay manera en que los menores se diviertan. FOTO: SARAH ESTRADA

Vecinos de la colonia Fundadores denuncian que una de las plazas del sector, permanece en abandono desde hace años, con infraestructura destruida, consumo de drogas, robos y falta de iluminación, a unos metros de una secundaria

La plaza ubicada en el cruce de Juan Navarro y Francisco Mejía, en la colonia Fundadores, se ha convertido en un punto de abandono e inseguridad, denunciaron vecinos del sector. El espacio, que en algún momento contó con canchas y juegos infantiles, hoy presenta basura acumulada, infraestructura destruida y ausencia total de alumbrado público.

María, vecina del sector desde hace 30 años, señaló que el deterioro del lugar ha ido acompañado de prácticas delictivas. “Se meten a drogar, a quemar cable ahí en el parque. Vienen, le quitan todo el fierro a los colchones y ahí los dejan tirados, dejan mucha basura”, relató.

TE PUEDE INTERESAR: Persiste vandalismo en colonias de Coahuila; es el quinto estado con mayor prevalencia

La vecina dijo que el consumo de drogas ocurre incluso a plena luz del día y que, por las noches, la falta de iluminación agrava la situación. “Está bien oscuro aquí en la noche. Había unas farolas, ya las quitaron. Los árboles crecen hasta abajo y no ves quién está ahí”, dijo.

$!Lo que fue una cancha, hoy es losa cubierta por pastizal seco.
Lo que fue una cancha, hoy es losa cubierta por pastizal seco. FOTO: SARAH ESTRADA

En el sitio aún son visibles grandes losas de concreto que corresponden a antiguas canchas deportivas, hoy inutilizadas y sin mantenimiento. María recordó que el espacio sí fue rehabilitado hace años, pero el abandono regresó. “Sí la rehabilitaron, había jueguitos y todo, pero ya no hay nada. Los quitan para vender el fierro”, afirmó.

La cercanía del parque con la Secundaria 80 ha generado preocupación adicional entre los habitantes. De acuerdo con la vecina, la maleza alta y la falta de visibilidad han propiciado conflictos entre estudiantes. “Los muchachitos se meten a pelear ahí atrás, donde no se ve. Hasta que pase algo grave van a hacer caso”, comentó.

SE VUELVE ‘TIRADERO CLANDESTINO’

Además del vandalismo, los vecinos denuncian que el área es utilizada como tiradero clandestino. “Arrastran colchones, les quitan el fierro y dejan todo el mugrero. Allá atrás tiran escombro, nadie viene a revisar nada”, señaló María.

$!Pese a que la maleza del terreno ha sido consumida por el fuego, los matorrales continúan levantándose.
Pese a que la maleza del terreno ha sido consumida por el fuego, los matorrales continúan levantándose. FOTO: SARAH ESTRADA

El abandono también ha generado riesgos sanitarios. “Hay mucha fauna nociva: ratas, hasta víboras. Cuando llueve se hace una laguna y nadie viene a checar”, comentó.

Pese a que los vecinos han intentado reportar la situación, aseguran no haber recibido respuesta. “Les habla uno a la policía y no vienen. Nomás vienen por la orilla y no hacen nada”, dijo.

El llamado de los habitantes es a que autoridades correspondientes acudan al lugar y atiendan el problema de fondo. “No hay dónde traer a los niños, este parquecito está bien olvidado”, concluyó la vecina.

