Aseguran alrededor de 14 kilos de cristal y detienen a siete en Saltillo

Ayer lunes, autoridades coordinadas en materia de seguridad realizaron cateos en la colonia Guayulera, en Saltillo, asegurando aproximadamente 14 kilos de una sustancia con características de la metanfetamina, conocida como cristal, y deteniendo a varias personas relacionadas con su presunto tráfico.

Los operativos se derivaron de la detención previa de José Antonio “N”, de 34 años, y Norma “N”, de 23, por parte del Grupo de Reacción Sureste de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana. A ambos se les encontraron dos envoltorios con cristal, con pesos de 38 y 33 gramos, así como 74 mil pesos en efectivo.

TE PUEDE INTERESAR: Carga se desplaza y provoca volcadura de tráiler en Los Chorros

Tras estas detenciones iniciales, la Fiscalía General del Estado, mediante el Centro de Investigación Estratégica contra el Narcomenudeo, coordinó con la Comisaría de Seguridad, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Marina Armada de México, la realización de cateos en la calle Pedro Anaya, en la misma colonia.

Durante los cateos fueron asegurados cerca de 14 kilos de la droga y cinco personas fueron detenidas. Los detenidos son: Sergio Hugo “N”, de 39 años; Claudia Patricia “N”, de 42; Jesús Alberto “N”, de 35; Ulises Heliodoro “N”, de 34; y María Olga “N”, de 72.

Los aseguramientos, que incluyen droga y efectivo, quedaron a disposición de las autoridades competentes para los procedimientos legales correspondientes. El operativo se suma a las acciones coordinadas entre distintos niveles de gobierno en materia de seguridad, que buscan combatir el narcomenudeo en la región.