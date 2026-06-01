Saltillo: Ven potencial futuro para recuperar industrias y convertirlas en parques
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Espacios como la John Deere o el corredor industrial del bulevar Isidro López pueden ser aprovechados como espacios públicos “muy a futuro”
En Saltillo existen oportunidades para la transformación de espacios que anteriormente cumplieron una función comercial o industrial de gran relevancia, de acuerdo con el urbanista y académico de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), José Ruiz Fernández.
El especialista expuso que el cambio en las dinámicas urbanas, en la vocación productiva de una ciudad o la desaparición de una actividad económica puede convertir un espacio antes vibrante y lleno de vitalidad urbana en un espacio fantasma.
Ruiz Fernández citó como un caso destacable el del Cosmovitral, en la Ciudad de Toluca, donde el Mercado 16 de Septiembre, ubicado en el Centro de la ciudad y construido en 1909 en conmemoración de la Independencia de México, se transformó radicalmente en 1975, de la mano del artista plástico mexiquense Leopoldo Flores, en un jardín botánico resguardado dentro del vitral no religioso más grande del mundo.
En la capital de Coahuila, señaló que se ha retomado la propuesta de revitalización de los Molinos de la Colmena, en plena Zona Centro, un sector que en poco tiempo será transformado por la dinámica propia de la reintroducción del tren de pasajeros a la ciudad.
“La oportunidad es enorme, aprovechar el gran potencial de atracción de personas que tienen un nodo de movilidad urbana para detonar una serie de actividades ancladas en este lugar”, afirmó el académico de la UAdeC.
Otro ejemplo es el Parque Cantera, que formó parte del programa Sembrando Parques de la Ciudad de México y fue inaugurado en 2021.
El Parque Cantera se instaló sobre una antigua planta de asfalto en Coyoacán, pero ahora es “un espacio para la convivencia familiar, el disfrute de la naturaleza y el deporte”, de acuerdo con su sitio web.
En él se agregaron aspectos como andadores, un espejo de agua, un foro al aire libre, un área canina, miradores, una ciclopista, una trotapista, canchas deportivas, una pista BMX y un jardín polinizador.
TRANSFORMACIÓN DE ESPACIOS URBANOS
Al abordar el enfoque de estas acciones, Ruiz Fernández cuestionó qué se quiere promover como ciudad; si se cederá a las presiones mercantilistas, si se buscará solo generar un espacio más de difusión cultural o si se apostará por un verdadero detonador de reivindicación de las identidades saltillense y norestense.
Por otra parte, expuso que existen más espacios con ubicaciones privilegiadas que corren el riesgo de ser arrasados por los voraces intereses del mercado, entre estos cines, plazas, fábricas y naves industriales en desuso.
Ante esta situación, el especialista consideró que la pregunta requiere reflexión y socialización para determinar qué se quiere hacer de la ciudad.
Al ser consultado sobre si observa algún otro punto que pueda aprovecharse como parque, tomando como referencia el Parque Cantera de la Ciudad de México, el urbanista descartó la presencia inmediata de un sitio de ese tipo, aunque en un futuro pueden aprovecharse espacios que actualmente son industrias.
“Tal vez en algún momento no tan lejano John Deere de Coss o el corredor. También algunas de las empresas de Blvd. Isidro López por la presión inmobiliaria y el efecto de movilidad del tren”, señaló.
ADAPTAR INDUSTRIAS, PRÁCTICA EN DESUSO
La adaptación de industrias para construir parques ya se ha realizado en Saltillo, aunque es una práctica que se ha dejado de realizar.
Fue en 2013 cuando el Gobierno Municipal de Saltillo inauguró el Biblioparque Norte en terrenos de la antigua fundidora de Zincamex, precisamente sobre el bulevar Isidro López Zertuche.
Incluso en el parque permanecen vestigios de la industria, como una chimenea de casi 100 metros que destaca entre campos de beisbol y futbol, un skatepark y canchas de basquetbol y pádel.