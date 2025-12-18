Saltillo: vuelca camioneta en el bulevar Fundadores tras presunto ‘cerrón’
El percance provocó el cierre temporal de la salida hacia los carriles laterales del bulevar, mientras autoridades realizaban las maniobras de retiro del vehículo
La mañana de este jueves, un automovilista terminó volcado en el bulevar Fundadores, en Saltillo, luego de que presuntamente otro vehículo le cerró el paso mientras circulaba por la zona.
Alrededor de las 07:30 horas, a la altura de la colonia San José de los Cerritos, se reportó el accidente, en el que se localizó una camioneta Jeep Grand Cherokee.
Brandon Guadalupe ¨N¨, de 26 años, informó que transitaba con dirección al distribuidor El Sarape cuando ocurrió el percance.
Según su versión, una camioneta de color rojo invadió su carril y le cerró el paso, por lo que al intentar esquivarla perdió el control del volante de la unidad que conducía.
Derivado de esta maniobra, la camioneta Jeep salió de la cinta asfáltica y terminó volcada sobre el camellón central del bulevar, sin que se reportaran personas lesionadas, ya que el conductor logró salir por su propio pie.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y cerraron la salida hacia los carriles laterales, mientras una grúa realizaba las maniobras para retirar el vehículo siniestrado.