Saltillo: vuelca camioneta en el bulevar Fundadores tras presunto ‘cerrón’

Saltillo
/ 18 diciembre 2025
    La camioneta Jeep Grand Cherokee terminó volcada sobre el camellón central del bulevar Fundadores. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El percance provocó el cierre temporal de la salida hacia los carriles laterales del bulevar, mientras autoridades realizaban las maniobras de retiro del vehículo

La mañana de este jueves, un automovilista terminó volcado en el bulevar Fundadores, en Saltillo, luego de que presuntamente otro vehículo le cerró el paso mientras circulaba por la zona.

Alrededor de las 07:30 horas, a la altura de la colonia San José de los Cerritos, se reportó el accidente, en el que se localizó una camioneta Jeep Grand Cherokee.

$!El accidente se registró alrededor de las 07:30 horas, a la altura de la colonia San José de los Cerritos.
El accidente se registró alrededor de las 07:30 horas, a la altura de la colonia San José de los Cerritos. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Brandon Guadalupe ¨N¨, de 26 años, informó que transitaba con dirección al distribuidor El Sarape cuando ocurrió el percance.

Según su versión, una camioneta de color rojo invadió su carril y le cerró el paso, por lo que al intentar esquivarla perdió el control del volante de la unidad que conducía.

$!Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento del percance.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento del percance. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Derivado de esta maniobra, la camioneta Jeep salió de la cinta asfáltica y terminó volcada sobre el camellón central del bulevar, sin que se reportaran personas lesionadas, ya que el conductor logró salir por su propio pie.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y cerraron la salida hacia los carriles laterales, mientras una grúa realizaba las maniobras para retirar el vehículo siniestrado.

Temas


accidentes viales
Choques
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

