Saltillo: vuelca camioneta en el bulevar Fundadores tras presunto ‘cerrón’

La mañana de este jueves, un automovilista terminó volcado en el bulevar Fundadores, en Saltillo, luego de que presuntamente otro vehículo le cerró el paso mientras circulaba por la zona.

Alrededor de las 07:30 horas, a la altura de la colonia San José de los Cerritos, se reportó el accidente, en el que se localizó una camioneta Jeep Grand Cherokee.

