Vuelca camión de personal en la carretera a Zacatecas; hay 18 lesionados

Un camión de la empresa Lipu con placas de circulación A 88632 C, que circulaba de Derramadero hacia Saltillo sobre la carretera a Zacatecas, sufrió un accidente la mañana de este jueves, luego de que el conductor perdiera el control de la unidad al aparentemente quedarse dormido.

De acuerdo con los primeros reportes, el operador se desvió hacia su lado derecho y el vehículo terminó volcado sobre ese costado, lo que provocó que los trabajadores que viajaban a bordo resultaran lesionados. En el camión se trasladaban alrededor de 18 personas, del total, 17 presentaron lesiones leves, mientras que uno de los ocupantes fue reportado con lesiones de mayor consideración.

Al lugar acudió personal de bomberos y ambulancias particulares, de la empresa Stelantis, quienes brindaron atención prehospitalaria a los lesionados.

Posteriormente, los trabajadores fueron llevados a un hospital privado de la ciudad de Saltillo para recibir la atención médica correspondiente, de acuerdo con la gravedad de sus lesiones.