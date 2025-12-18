Vuelca camión de personal en la carretera a Zacatecas; hay 18 lesionados

Saltillo
/ 18 diciembre 2025
    Vuelca camión de personal en la carretera a Zacatecas; hay 18 lesionados
    El camión de transporte de personal terminó volcado sobre su costado derecho en la carretera a Zacatecas, cuando se dirigía de Derramadero a Saltillo. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

El accidente ocurrió cuando la unidad se dirigía de Derramadero a Saltillo y, de manera preliminar, se atribuye a que el conductor se habría quedado dormido al volante

Un camión de la empresa Lipu con placas de circulación A 88632 C, que circulaba de Derramadero hacia Saltillo sobre la carretera a Zacatecas, sufrió un accidente la mañana de este jueves, luego de que el conductor perdiera el control de la unidad al aparentemente quedarse dormido.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: aseguran 12 kilos de cristal tras cateo en Satélite Sur

$!En el accidente resultaron lesionados 18 trabajadores; 17 con heridas leves y uno con lesiones de mayor gravedad.
En el accidente resultaron lesionados 18 trabajadores; 17 con heridas leves y uno con lesiones de mayor gravedad. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

De acuerdo con los primeros reportes, el operador se desvió hacia su lado derecho y el vehículo terminó volcado sobre ese costado, lo que provocó que los trabajadores que viajaban a bordo resultaran lesionados.

En el camión se trasladaban alrededor de 18 personas, del total, 17 presentaron lesiones leves, mientras que uno de los ocupantes fue reportado con lesiones de mayor consideración.

$!Ambulancias particulares de la empresa Stellantis participaron en el traslado y atención inicial de los lesionados.
Ambulancias particulares de la empresa Stellantis participaron en el traslado y atención inicial de los lesionados. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Al lugar acudió personal de bomberos y ambulancias particulares, de la empresa Stelantis, quienes brindaron atención prehospitalaria a los lesionados.

$!Bomberos y paramédicos acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria a los ocupantes del camión.
Bomberos y paramédicos acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria a los ocupantes del camión. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Posteriormente, los trabajadores fueron llevados a un hospital privado de la ciudad de Saltillo para recibir la atención médica correspondiente, de acuerdo con la gravedad de sus lesiones.

$!El accidente ocurrió sobre la carretera a Zacatecas, una de las principales vías de acceso al parque industrial Derramadero.
El accidente ocurrió sobre la carretera a Zacatecas, una de las principales vías de acceso al parque industrial Derramadero. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

De manera preliminar, se informó que el conductor del camión, el cual provenía de una empresa de transporte Camiones en el parque industrial Derramadero, aparentemente se quedó dormido al volante, situación que será confirmada por las autoridades Estatales quienes tomaron conocimiento y llevarán a cabo las investigaciones correspondientes.

Temas


accidentes viales
Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La CFE anunció la construcción de las centrales fotovoltaicas Carbón II y Río Escondido en Coahuila.

Coahuila recibirá inversión millonaria para dos proyectos de energías limpias; aseveran habrá mayor estabilidad en red eléctrica
La antigua estación La Encantada deberá ser preservada ante los trabajos del tren de pasajeros.

Por Tren Saltillo–Monterrey deberán reubicar la antigua estación La Encantada, de valor histórico
true

POLITICÓN: Abandona Morena Coahuila a Tania Flores... la ven como un lastre político
Constitución remendada

Remendada
true

CFE: ¿comienza el cambio hacia la energía limpia?
true

El caso Casar: cuando la arbitrariedad sale de control
true

Ni de izquierda ni de derecha, la 4T es pragmatista
Los hombres, mujeres y niños que se la pasan todos los días pegados a sus celulares.

Adictos a nuestros celulares