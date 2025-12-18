Vuelca camión de personal en la carretera a Zacatecas; hay 18 lesionados
El accidente ocurrió cuando la unidad se dirigía de Derramadero a Saltillo y, de manera preliminar, se atribuye a que el conductor se habría quedado dormido al volante
Un camión de la empresa Lipu con placas de circulación A 88632 C, que circulaba de Derramadero hacia Saltillo sobre la carretera a Zacatecas, sufrió un accidente la mañana de este jueves, luego de que el conductor perdiera el control de la unidad al aparentemente quedarse dormido.
De acuerdo con los primeros reportes, el operador se desvió hacia su lado derecho y el vehículo terminó volcado sobre ese costado, lo que provocó que los trabajadores que viajaban a bordo resultaran lesionados.
En el camión se trasladaban alrededor de 18 personas, del total, 17 presentaron lesiones leves, mientras que uno de los ocupantes fue reportado con lesiones de mayor consideración.
Al lugar acudió personal de bomberos y ambulancias particulares, de la empresa Stelantis, quienes brindaron atención prehospitalaria a los lesionados.
Posteriormente, los trabajadores fueron llevados a un hospital privado de la ciudad de Saltillo para recibir la atención médica correspondiente, de acuerdo con la gravedad de sus lesiones.
De manera preliminar, se informó que el conductor del camión, el cual provenía de una empresa de transporte Camiones en el parque industrial Derramadero, aparentemente se quedó dormido al volante, situación que será confirmada por las autoridades Estatales quienes tomaron conocimiento y llevarán a cabo las investigaciones correspondientes.