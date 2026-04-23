Saltillo: vuelca camioneta en periférico LEA; conductora resulta ilesa tras impactar a otro vehículo

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Saltillo
/ 23 abril 2026
    Saltillo: vuelca camioneta en periférico LEA; conductora resulta ilesa tras impactar a otro vehículo
    A pesar de lo aparatoso del siniestro, la conductora logró salir por su propio pie sin presentar lesiones, solicitando posteriormente el apoyo de las autoridades municipales para atender la situación. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Al no lograrse un acuerdo entre las partes involucradas sobre la reparación de los daños materiales, el caso fue canalizado ante el Ministerio Público

Una joven conductora logró ponerse a salvo en una volcadura que sufrió la noche de este miércoles en el periférico Luis Echeverría Álvarez, frente a Ciudad Las Torres, en Saltillo.

No se reportaron lesionados y se registró cuando una tripulante de una camioneta Peugeot venía en sentido de poniente a oriente.

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$!Durante la secuencia del accidente, la camioneta impactó a un Toyota Corolla que circulaba por la vía, ocasionando daños en la parte trasera lateral del vehículo afectado.
Durante la secuencia del accidente, la camioneta impactó a un Toyota Corolla que circulaba por la vía, ocasionando daños en la parte trasera lateral del vehículo afectado. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Al pasar el bulevar Las Torres, la camioneta se subió directamente al camellón central, el cual tomó como rampa.

Al volcarse sobre su costado derecho, le pegó al costado izquierdo trasero a un vehículo Toyota Corolla, que iba en circulación.

Luego del accidente, la camioneta derrapó y quedó sobre su toldo, en medio del carril izquierdo y parte del central.

$!Elementos de Tránsito acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y coordinar el retiro de las unidades involucradas, las cuales fueron trasladadas a un corralón municipal.
Elementos de Tránsito acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y coordinar el retiro de las unidades involucradas, las cuales fueron trasladadas a un corralón municipal. JUAN FRANCISCO VALDÉS

La afectada, tripulante, logró salir por su propio pie del vehículo y, aun así, solicitó la presencia de autoridades municipales.

Oficiales de Tránsito ordenaron el levantamiento y traslado de los vehículos involucrados a un corralón municipal.

No hubo acuerdo de reparación de daños; tendrá que realizarse en la agencia del Ministerio Público.

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