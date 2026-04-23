Saltillo: vuelca camioneta en periférico LEA; conductora resulta ilesa tras impactar a otro vehículo
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Al no lograrse un acuerdo entre las partes involucradas sobre la reparación de los daños materiales, el caso fue canalizado ante el Ministerio Público
Una joven conductora logró ponerse a salvo en una volcadura que sufrió la noche de este miércoles en el periférico Luis Echeverría Álvarez, frente a Ciudad Las Torres, en Saltillo.
No se reportaron lesionados y se registró cuando una tripulante de una camioneta Peugeot venía en sentido de poniente a oriente.
Al pasar el bulevar Las Torres, la camioneta se subió directamente al camellón central, el cual tomó como rampa.
Al volcarse sobre su costado derecho, le pegó al costado izquierdo trasero a un vehículo Toyota Corolla, que iba en circulación.
Luego del accidente, la camioneta derrapó y quedó sobre su toldo, en medio del carril izquierdo y parte del central.
La afectada, tripulante, logró salir por su propio pie del vehículo y, aun así, solicitó la presencia de autoridades municipales.
Oficiales de Tránsito ordenaron el levantamiento y traslado de los vehículos involucrados a un corralón municipal.
No hubo acuerdo de reparación de daños; tendrá que realizarse en la agencia del Ministerio Público.