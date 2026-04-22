Saraperos cae ante Rieleros 4-2 y la serie se empata en Aguascalientes

Saraperos de Saltillo no logró mantener el ritmo ofensivo del primer juego y cayó 4-2 ante Rieleros de Aguascalientes en el segundo de la serie, disputado en el Estadio Alberto Romo Chávez, dejando todo igualado en el enfrentamiento. Luego de imponerse 9-4 en el arranque, la novena saltillense enfrentó un duelo mucho más cerrado, marcado por el dominio del pitcheo y una alta cantidad de ponches en ambos lados.

Desde las primeras entradas, el juego dejó ver un tono distinto. Los abridores y relevistas controlaron a las ofensivas, acumulando outs por la vía del ponche y limitando las oportunidades de daño.

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Fue hasta la tercera entrada cuando Rieleros abrió la pizarra. Andretty Cordero conectó sencillo que permitió anotar a Leonel Valera, colocando el 1-0 para los locales. Saraperos tuvo dificultades para descifrar el pitcheo hidrocálido en los primeros episodios, con bateadores que fueron retirados constantemente por la vía del ponche, lo que frenó cualquier intento de reacción temprana. La respuesta de Saltillo llegó hasta la quinta entrada. Alberth Martínez conectó sencillo al jardín izquierdo que impulsó dos carreras, dándole momentáneamente la ventaja a Saraperos 2-1 y cambiando la inercia del juego.

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Sin embargo, la reacción de Rieleros fue inmediata. En la sexta baja, un rodado productor de Ángel Erro permitió el empate 2-2, mientras que una base por bolas posterior mantuvo el inning con vida para los locales. El momento clave llegó en la séptima entrada. José Rondón conectó sencillo al jardín central que llevó al plato a Andretty Cordero, devolviendo la ventaja a Rieleros 4-2 y marcando la diferencia definitiva en el encuentro. A partir de ese punto, el relevo de Aguascalientes cerró la puerta. Saraperos no logró volver a generar peligro en la recta final, sumando más ponches en momentos clave que apagaron cualquier intento de remontada. El noveno inning fue reflejo de esa situación, con Saltillo siendo retirado sin poder acercarse en la pizarra, sellando la derrota y el empate en la serie.

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JUEGO DE CONTRASTE A diferencia del primer duelo, donde Saraperos armó un rally decisivo, el segundo encuentro estuvo marcado por la falta de consistencia ofensiva y la incapacidad para ajustar ante el pitcheo rival. El equipo volvió a mostrar problemas para sostener ventajas y generar presión constante, una situación que ya había aparecido en su serie inaugural ante Toros de Tijuana. LA SERIE SIGUE ABIERTA Con este resultado, Saraperos y Rieleros dividirán honores momentáneamente y definirán la serie en el tercer juego, en el mismo escenario. Saltillo buscará recuperar la contundencia ofensiva mostrada en el primer encuentro, mientras que Rieleros intentará mantener el control desde la lomita y aprovechar su condición de local. El juego comenzará en punto de las 7:30 p.m. y podrá seguirse a través de Facebook.

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