Daniel Pérez, miembro de los Zetas, se declara culpable en los Estados Unidos

El 22 de abril se reportó que Daniel Pérez Rojas, alias ‘El Cachetes’, se declaró culpable ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Se detalló que la persona en juicio era un miembro de alto rango en la agrupación de sicarios y narcotraficantes, los Zetas.

Daniel Pérez se declaró culpable por los cargos federales de narcotráfico. La audiencia de sentencia ha sido programada para el 30 de abril. Afronta una pena que va desde los 10 años en prisión o cadena perpetua.

El Departamento de Justicia vinculó al enjuiciado al cargo de conspiración para distribuir 5 kilos, aproximados, de cocaína y mil kilos, aproximados, de marihuana en Estados Unidos.