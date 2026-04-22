Daniel Pérez, miembro de los Zetas, se declara culpable en los Estados Unidos
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Junto con otros criminales, Daniel Pérez fue extraditado a los Estados Unidos por México, el 12 de agosto del 2026, para ser juzgado por las autoridades estadounidenses
El 22 de abril se reportó que Daniel Pérez Rojas, alias ‘El Cachetes’, se declaró culpable ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Se detalló que la persona en juicio era un miembro de alto rango en la agrupación de sicarios y narcotraficantes, los Zetas.
Daniel Pérez se declaró culpable por los cargos federales de narcotráfico. La audiencia de sentencia ha sido programada para el 30 de abril. Afronta una pena que va desde los 10 años en prisión o cadena perpetua.
El Departamento de Justicia vinculó al enjuiciado al cargo de conspiración para distribuir 5 kilos, aproximados, de cocaína y mil kilos, aproximados, de marihuana en Estados Unidos.
Según información de las autoridades, Daniel Pérez fue miembro del Ejército Mexicano, pero desertó en el 2001 para unirse al cártel de los Zetas, el cual era identificado por haberse formado por desertores militares y ser la unidad de sicarios del cártel del Golfo.
En el 2007, Daniel Pérez fue considerado el sucesor de Heriberto Lazcano, antiguo líder de dicho cártel.
‘Pérez Rojas fue responsable de la violencia, la corrupción y la intimidación generalizadas en México y otros lugares, lo que permitió que el cártel continuara con su desenfrenado narcotráfico’ aseveró el Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva de la División Penal del Departamento de Justicia.