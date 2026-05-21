Stellantis ensamblará en Saltillo línea deportiva Rumble Bee

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    Stellantis ensamblará en Saltillo línea deportiva Rumble Bee
    Stellantis fabricará en Saltillo la nueva línea Ram 1500 Rumble Bee 2027 de alto desempeño. CORTESÍA

Sería a finales de 2026 cuando iniciaría la producción en su versión estándar

Stellantis anunció que su planta Saltillo Truck Light Duty será la encargada de fabricar la nueva línea Ram 1500 Rumble Bee 2027, un proyecto que refuerza la posición de Coahuila como uno de los principales centros de manufactura automotriz del País.

La información, difundida por el medio especializado GM Authority, señala que la armadora producirá en Saltillo todas las variantes de esta generación de pickups de alto desempeño, marcando el regreso de una de las versiones más emblemáticas de la marca Ram.

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Entre los modelos que serán ensamblados en territorio coahuilense destacan la Ram 1500 Rumble Bee, la Rumble Bee 392, la versión 392 Track Pack y la Rumble Bee SRT, todas enfocadas en un segmento de alto rendimiento y diseño deportivo.

El proyecto se suma al reciente fortalecimiento industrial de la región, apenas días después de que General Motors confirmara la producción de nuevos modelos en su complejo de Ramos Arizpe.

De acuerdo con el reporte, la nueva alineación integrará motores HEMI V8 en todas sus versiones. El modelo base contará con un motor 5.7 litros capaz de generar 395 caballos de fuerza.

La producción de la versión estándar iniciaría hacia finales de 2026, mientras que las variantes 392, Track Pack y SRT entrarían en fase de ensamblaje durante la primera mitad de 2027.

La llegada de este programa fortalece la expansión que Stellantis mantiene en Saltillo, donde en febrero de 2026 arrancó oficialmente la producción de la nueva Ram 1500 en la planta Saltillo Truck Light Duty.

Además del impacto industrial, el nuevo proyecto representa oportunidades de generación de empleo, atracción de proveeduría y fortalecimiento económico para la Región Sureste de Coahuila, que continúa posicionándose como pieza estratégica en la cadena global de producción automotriz.

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