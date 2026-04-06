Saraperos vs Sultanes: Juego con Causa 2026 busca transformar asistencia en ayuda ortopédica

RAMOS ARIZPE, COAH.- Este martes 7 de abril, el municipio vivirá una jornada donde el deporte y la empatía se unen en favor de quienes más lo necesitan, con la realización del Juego con Causa 2026, un encuentro entre los Saraperos de Saltillo y los Sultanes de Monterrey que busca transformar cada asistencia en apoyo directo para personas en espera de un aparato ortopédico. Más allá de ser un espectáculo deportivo, el evento representa una oportunidad tangible de mejorar la calidad de vida de ciudadanos que requieren sillas de ruedas, muletas y otros apoyos que les permitan recuperar su movilidad e independencia.

El encuentro se llevará a cabo a las 19:30 horas en el Estadio Francisco I. Madero. Los boletos continúan disponibles a través de la plataforma Boletomóvil, así como en puntos de venta físicos ubicados en las oficinas del DIF Municipal y en la Presidencia. Los precios accesibles permiten que más familias puedan sumarse: General: 100 pesos; Palco: 1,200 pesos (200 por persona); Junior Suite: 3,600 pesos (12 personas); Suite y Suite Contenedor 5,600 pesos (16 personas) Las autoridades reiteraron que asistir es sencillo, pero el impacto puede ser significativo. La invitación es a disfrutar del béisbol, fortalecer la convivencia familiar y, sobre todo, sumarse a una causa que busca generar un cambio real en la vida de quienes más lo necesitan.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino hizo un llamado a la población para sumarse a esta iniciativa, destacando el impacto social que puede generarse con la participación de la comunidad. “Este Juego con Causa es una oportunidad de ayudar de verdad. No es solo venir a ver béisbol, es saber que tu asistencia se convierte en apoyo directo para alguien que lo necesita. Hoy tenemos la oportunidad de hacer la diferencia como comunidad, de demostrar que en Ramos Arizpe la solidaridad se vive y se respalda”, expresó. La presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante Contreras, subrayó que los recursos obtenidos serán destinados a la adquisición de aparatos ortopédicos, una de las necesidades más apremiantes en el municipio. “Hay muchas personas esperando este tipo de apoyos, tanto en la ciudad como en nuestros ejidos. Este esfuerzo está pensado para darles una mejor calidad de vida, más dignidad y más oportunidades de salir adelante”, señaló. El encuentro se llevará a cabo a las 19:30 horas en el Estadio Francisco I. Madero. Los boletos continúan disponibles a través de la plataforma Boletomóvil, así como en puntos de venta físicos ubicados en las oficinas del DIF Municipal y en la Presidencia.

Los precios accesibles permiten que más familias puedan sumarse: General: 100 pesos; Palco: 1,200 pesos (200 por persona); Junior Suite: 3,600 pesos (12 personas); Suite y Suite Contenedor 5,600 pesos (16 personas) Las autoridades reiteraron que asistir es sencillo, pero el impacto puede ser significativo. La invitación es a disfrutar del béisbol, fortalecer la convivencia familiar y, sobre todo, sumarse a una causa que busca generar un cambio real en la vida de quienes más lo necesitan.

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