Saltillo: ‘Yo no puse el arroyo ahí’; dice Juve 3D Estudio que su construcción no causa inundaciones

El arquitecto Diego Alvarado de León, conocido en redes sociales como 3D Juve Estudio, afirmó a través de un video publicado en redes sociales que la casa que construye en el fraccionamiento Country Club en Saltillo, no es la causante de las inundaciones en el sector.

Esto luego de que distintos medios locales señalaron que esa edificación provoca el taponamiento que acumula el agua en el sector, tal como ocurrió el pasado 6 de julio.

En su video publicado en sus redes sociales este jueves, Alvarado señala que él no es el culpable sino las personas que vendieron los terrenos y las propiedades donde sabían que se estanca y pasa el agua.

“Este arroyo que estás viendo aquí, es un arroyo que pasa justo a espaldas de la construcción que estamos haciendo. Este arroyo no lo puse yo aquí, este arroyo está aquí desde hace muchos años. Y a este arroyo el agua desembocaba por ahí, por donde tiró la barda (...) el agua tiene memoria. (...) Entonces ¿me quieres decir que desde mil 900 y tantos el agua ya circulaba por aquí? (...) ¿y por qué construyeron entonces este fraccionamiento si sabían que el agua pasaba por aquí?

“A mí no me vengan a echar la culpa de lo que se ha hecho mal años atrás, desde muchos años atrás, no, colonos del fraccionamiento, no, la culpa no es mía, la culpa no es de la construcción, la culpa es de quien les vendió, la culpa es de quien les dijo a ustedes que hacia acá venía el desarrollo, que hacia acá estaba la plusvalía y que hacia acá era la mejor opción para vivir”, expuso Alvarado de León.