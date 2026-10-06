Saltillo: Yoana, del milagro al nuevo reto; piden apoyo para su recuperación

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    Saltillo: Yoana, del milagro al nuevo reto; piden apoyo para su recuperación
    Yoana, acompañada por su tía Ana, quien le donó un segmento de hígado para el trasplante que recibió en mayo pasado. CORTESÍA

La menor enfrenta un cuadro de infecciones tras la esplenectomía; el saldo del hospital supera los 372 mil pesos

Yoana Judeli Salazar Salazar es una niña saltillense que durante meses fue conocida por la campaña “Un Milagro para Yoana”, con la que su familia reunió recursos para un trasplante de hígado. La operación se realizó en mayo pasado en Guadalajara, con la donación de un segmento de hígado por parte de su tía Ana.

Hoy, la historia tiene un nuevo capítulo. Yoana continúa hospitalizada en terapia intensiva. Así lo informaron sus padres, quienes detallaron que la menor presenta un cuadro de infecciones y se le retiró el bazo por problemas con las plaquetas.

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De acuerdo con la familia, Yoana se encuentra estable, pero continúa bajo vigilancia y cuidados médicos mientras avanza en su recuperación. “Hoy más que nunca, Yoana nos necesita. Les pedimos que nos ayuden a rodearla de amor, fe y esperanza”, expresaron sus padres.

La familia detalló que la cuenta del hospital continúa incrementándose. Al 28 de septiembre, el estado de cuenta del Hospital Country 2000 registraba un saldo de 372 mil 47 pesos con nueve centavos por concepto de banco de sangre, medicamentos, gases, habitación, imagenología, laboratorio, terapia intermedia neonatal y terapia respiratoria, entre otros.

$!Yoana, acompañada por sus padres durante uno de los eventos a su beneficio en la Alameda Zaragoza, donde la ciudadanía, grupos musicales y bikers se sumaron a la campaña “Un Milagro para Yoana”.
Yoana, acompañada por sus padres durante uno de los eventos a su beneficio en la Alameda Zaragoza, donde la ciudadanía, grupos musicales y bikers se sumaron a la campaña “Un Milagro para Yoana”. CORTESÍA

Los padres de Yoana hicieron un llamado a la comunidad para que los apoye con donativos, oraciones y compartiendo su historia. “Cualquier ayuda, por pequeña que parezca, nos ayuda y va sumando”, señalaron.

Quienes deseen apoyar pueden hacerlo a través de la Fundación Nois de México A.C. en la cuenta 65-50744867-0 de Santander, con CLABE 014320655074486700, o mediante rifas, loterías y eventos a beneficio de Yoana que la familia continúa organizando. También pueden enviar mensajes de aliento y compartir la publicación en la página de Facebook “Un Milagro para Yoana”.

“Porque para Dios no hay imposibles”, concluyeron.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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