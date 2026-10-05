Colectivo inicia búsquedas de desaparecidos cerca de Saltillo

María de la Luz López Castruita, integrante del colectivo, informó que las actividades comenzarían ayer domingo y se prolongarán hasta el viernes 9, como parte de los trabajos que realizan de manera constante para localizar restos humanos y posibles indicios relacionados con personas desaparecidas.

El colectivo Voz que Clama Justicia por Personas Desaparecidas continúa con las labores de búsqueda de personas desaparecidas en Coahuila y anunció una nueva jornada en campo que se extenderá durante seis días cerca de Saltillo.

La buscadora señaló que en la zona donde trabajarán existen numerosos restos, además de puntos que, de acuerdo con la información con la que cuenta el colectivo, podrían corresponder a fosas clandestinas.

López Castruita explicó que el grupo tiene varios años realizando labores de búsqueda en esa área, por lo que continuarán recorriendo los sitios y revisando el terreno para localizar posibles indicios que permitan avanzar en la identificación de personas desaparecidas.

Además de la zona cercana a Saltillo, la integrante del colectivo señaló que tienen detectados otros puntos de interés en el municipio de Matamoros, en la región de La Laguna, en dirección hacia Torreón.

De acuerdo con la buscadora, se trata de lugares donde han identificado características que consideran compatibles con posibles sitios de inhumación clandestina. Sin embargo, reconoció que no existe certeza sobre el tiempo que podrían tomar las labores de búsqueda en esos puntos, debido a la cantidad de indicios y restos que podrían encontrarse.

CAMBIOS EN EL TERRENO

López Castruita detalló que una de las formas en que han identificado algunos de estos sitios está relacionada con las condiciones y alteraciones que presenta el suelo.

Explicó que, según la experiencia acumulada por los buscadores, algunos indicios pueden detectarse por cambios en la coloración de la tierra, particularmente en lugares donde presuntamente se utilizaron sustancias como aceite y diésel en intentos por ocultar o destruir restos humanos.

A ello se suma la localización de fragmentos o restos de tambos, elementos que, de acuerdo con el colectivo, pueden constituir indicios para identificar posibles puntos de interés durante las jornadas de búsqueda.

La buscadora señaló que estos hallazgos han permitido al colectivo ubicar nuevos lugares que posteriormente requieren ser revisados mediante trabajos de campo y, en su caso, por las autoridades encargadas de procesar y recuperar los restos.

Las labores forman parte de la búsqueda que familiares de personas desaparecidas mantienen en distintas regiones de Coahuila, ante la existencia de sitios que los colectivos consideran relevantes para intentar localizar a quienes continúan sin ser encontrados.

Por ahora, el colectivo prevé concentrarse durante esta semana en el municipio cercano a Saltillo y posteriormente continuar con la revisión de los otros puntos detectados en la región de Matamoros, en dirección a Torreón.