Sancionan con 5 mil pesos a ciudadano por tirar escombro y basura en la colonia Morelos

Como parte de las acciones permanentes para preservar la limpieza, el orden y la seguridad en los espacios públicos, el Gobierno Municipal de Saltillo aplicó una sanción económica de 5 mil pesos a un ciudadano que fue sorprendido depositando escombro, basura y diversos residuos en un callejón de la calle 11, en la colonia Morelos. De acuerdo con la autoridad municipal, la infracción fue detectada luego de una denuncia realizada por un vecino del sector, quien alertó sobre la presencia de desechos arrojados de manera irregular en el lugar.

Tras recibir el reporte, personal municipal acudió al sitio para realizar la inspección correspondiente, donde constató la acumulación de residuos en un espacio no autorizado para la disposición de basura y escombro. Las autoridades señalaron que este tipo de prácticas no solo deterioran la imagen urbana, sino que también pueden convertirse en focos de contaminación y representar riesgos sanitarios y ambientales para las familias que habitan en las zonas aledañas. Por ello, y al tratarse de una conducta que afecta el entorno urbano y la limpieza de la ciudad, se procedió a aplicar la sanción correspondiente conforme a la normatividad vigente.

El Gobierno Municipal recordó que las multas por arrojar basura, escombro o residuos en sitios no autorizados pueden alcanzar hasta los 55 mil pesos, dependiendo de la gravedad de la infracción y de los daños ocasionados. Asimismo, informó que estas acciones forman parte de la estrategia permanente para combatir los tiraderos clandestinos, mejorar las condiciones de los espacios comunes en las colonias y prevenir afectaciones a la salud pública y al medio ambiente.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para disponer adecuadamente de los residuos domésticos, escombro y materiales de desecho, evitando utilizar calles, callejones, áreas verdes o terrenos baldíos como sitios de depósito ilegal. Finalmente, la administración municipal encabezada por el alcalde Javier Díaz González señaló que continuará fortaleciendo los recorridos de vigilancia e inspección en todos los sectores de la ciudad, con el propósito de detectar y sancionar oportunamente las conductas que afectan la imagen urbana, el medio ambiente y la calidad de vida de las y los saltillenses.

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