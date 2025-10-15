Se acerca el cierre del Premio Municipal de la Juventud 2025 en Saltillo

Saltillo
/ 15 octubre 2025
    Se acerca el cierre del Premio Municipal de la Juventud 2025 en Saltillo
    Entre los requisitos de participación se incluye un rango de edad específico y la antigüedad de residencia en la capital coahuilense. FOTO: CORTESÍA

El Director de Juventud, Abraham Ramírez, destaca que el galardón reconoce a las juventudes que, por su trabajo y dedicación, son un ejemplo para la sociedad saltillense

El Gobierno Municipal de Saltillo, a través del Instituto Municipal de la Juventud, emitió la convocatoria para su máximo reconocimiento: el Premio Municipal de la Juventud 2025.

Este galardón busca destacar la labor, el estudio y la conducta de jóvenes que han puesto en alto el nombre de la ciudad con sus logros.

Abraham Ramírez, director del instituto, explicó el propósito del premio: “Es el máximo reconocimiento que otorga el Gobierno de Saltillo a las juventudes que, por su trabajo y dedicación, ponen el ejemplo a los demás jóvenes”.

El premio está estructurado en seis áreas de reconocimiento. Este año, las categorías son: Logro Social, Logro Académico, Logro Emprendedor, Deportivo, Cultural y Ciencia y Tecnología.

Ramírez extendió una invitación final a la ciudadanía para proponer candidatas y candidatos con una trayectoria destacada. “Les extendemos la invitación a participar; la convocatoria cierra el viernes 17 de octubre”, recordó el funcionario municipal.

Entre los requisitos de participación se incluye un rango de edad específico y la antigüedad de residencia en la capital coahuilense. El director señaló que los aspirantes deben “tener entre 12 y 29 años de edad y nacionalidad mexicana”.

Además, deben “haber residido en Saltillo los últimos tres años inmediatos a la emisión de la convocatoria” y contar con una trayectoria amplia.

Finalmente, el funcionario enfatizó un requisito legal clave: “Así como no encontrarse registrados en el padrón de deudores alimentarios dentro del estado de Coahuila de Zaragoza”.

Las propuestas pueden entregarse hasta el 17 de octubre en las oficinas de la Secretaría del Ayuntamiento o a través del portal oficial: www.saltillo.gob.mx.

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

