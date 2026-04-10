Se atraviesa al incorporarse y provoca choque en Saltillo

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Saltillo
/ 10 abril 2026
    Se atraviesa al incorporarse y provoca choque en Saltillo
    A pesar de lo aparatoso del choque, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales en ambas unidades involucradas. ULISES MARTÍNEZ

Daños materiales en ambas unidades, principalmente en la parte lateral y trasera, sin reporte de personas lesionadas

Un accidente vial se registró en el cruce de Luis Donaldo Colosio y Lago Negro, en el sector Valle San Agustín, donde participaron dos vehículos particulares, en Saltillo.

De acuerdo con el reporte, se señaló como responsable a la conductora de una camioneta CR-V, identificada como Alejandra ¨N¨, de 52 años, quien salió del fraccionamiento Rincón de Sayavedra.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/invade-carriles-auto-fantasma-y-provoca-carambola-en-el-libramiento-norponiente-GA19918925
$!Las unidades permanecieron en el lugar mientras se esperaba la llegada de las aseguradoras para determinar responsabilidades entre las conductoras.
Las unidades permanecieron en el lugar mientras se esperaba la llegada de las aseguradoras para determinar responsabilidades entre las conductoras. ULISES MARTÍNEZ

La conductora intentó incorporarse a la vialidad Luis Donaldo Colosio para tomar dirección hacia Tezcatlipoca, realizando una maniobra prohibida por los señalamientos, al atravesar los carriles de circulación.

$!El percance se registró cuando una camioneta atravesó los carriles de circulación, provocando el impacto con un automóvil que circulaba con dirección a Tezcatlipoca.
El percance se registró cuando una camioneta atravesó los carriles de circulación, provocando el impacto con un automóvil que circulaba con dirección a Tezcatlipoca. ULISES MARTÍNEZ

En ese momento, se le atravesó al paso un vehículo Toyota Yaris, conducido por Paola Adriana ¨N¨, de 31 años, quien circulaba sobre su carril con dirección a Tezcatlipoca. El impacto se registró entre el ángulo derecho del automóvil y la parte trasera derecha de la camioneta.

$!Autoridades municipales acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y coordinar las acciones correspondientes tras el accidente.
Autoridades municipales acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y coordinar las acciones correspondientes tras el accidente. ULISES MARTÍNEZ

Tras el percance no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales. Al sitio acudieron autoridades municipales, quienes tomaron conocimiento de los hechos y permanecieron en el lugar en espera de las aseguradoras para el deslinde de responsabilidades.

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