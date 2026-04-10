Se atraviesa al incorporarse y provoca choque en Saltillo
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Daños materiales en ambas unidades, principalmente en la parte lateral y trasera, sin reporte de personas lesionadas
Un accidente vial se registró en el cruce de Luis Donaldo Colosio y Lago Negro, en el sector Valle San Agustín, donde participaron dos vehículos particulares, en Saltillo.
De acuerdo con el reporte, se señaló como responsable a la conductora de una camioneta CR-V, identificada como Alejandra ¨N¨, de 52 años, quien salió del fraccionamiento Rincón de Sayavedra.
La conductora intentó incorporarse a la vialidad Luis Donaldo Colosio para tomar dirección hacia Tezcatlipoca, realizando una maniobra prohibida por los señalamientos, al atravesar los carriles de circulación.
En ese momento, se le atravesó al paso un vehículo Toyota Yaris, conducido por Paola Adriana ¨N¨, de 31 años, quien circulaba sobre su carril con dirección a Tezcatlipoca. El impacto se registró entre el ángulo derecho del automóvil y la parte trasera derecha de la camioneta.
Tras el percance no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales. Al sitio acudieron autoridades municipales, quienes tomaron conocimiento de los hechos y permanecieron en el lugar en espera de las aseguradoras para el deslinde de responsabilidades.