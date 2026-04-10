Se atraviesa al incorporarse y provoca choque en Saltillo

Un accidente vial se registró en el cruce de Luis Donaldo Colosio y Lago Negro, en el sector Valle San Agustín, donde participaron dos vehículos particulares, en Saltillo.

De acuerdo con el reporte, se señaló como responsable a la conductora de una camioneta CR-V, identificada como Alejandra ¨N¨, de 52 años, quien salió del fraccionamiento Rincón de Sayavedra.