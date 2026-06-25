Se atraviesa sin precaución, provoca choque y termina volcado en el libramiento OFT

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    Se atraviesa sin precaución, provoca choque y termina volcado en el libramiento OFT
    La camioneta Toyota Avanza terminó volcada sobre la zona del retorno en el libramiento Óscar Flores Tapia, luego de un accidente registrado la mañana de este jueves en Ramos Arizpe. ULISES MARTÍNEZ

El accidente generó la movilización de cuerpos de emergencia en el libramiento, donde únicamente se reportaron daños materiales tras la volcadura de una camioneta

La mañana de este jueves se registró un accidente vial en el kilómetro 1+800 del libramiento Óscar Flores Tapia, donde participaron un automóvil Volkswagen Jetta y una camioneta Toyota Avanza.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades estatales, el percance ocurrió cuando el conductor de la camioneta Avanza salió de la empresa Lenox y se dirigía hacia el retorno.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/hallan-sin-vida-y-en-avanzado-estado-de-descomposicion-a-hombre-que-vivia-solo-en-ramos-arizpe-PC21677091
$!El percance ocurrió a la altura del kilómetro 1+800, donde un Volkswagen Jetta y una Toyota Avanza participaron en un choque derivado de una presunta invasión de carril.
El percance ocurrió a la altura del kilómetro 1+800, donde un Volkswagen Jetta y una Toyota Avanza participaron en un choque derivado de una presunta invasión de carril. ULISES MARTÍNEZ

Esto ocasionó que le quitara el derecho de paso a un automóvil Volkswagen Jetta, lo que derivó en que la camioneta Avanza perdiera estabilidad y terminara volcada en la zona del retorno, generando la movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad.

Elementos de Protección Civil y personal del Cuerpo de Bomberos del municipio de Ramos Arizpe acudieron al lugar para atender la situación y brindar apoyo a los involucrados.

$!Autoridades estatales tomaron conocimiento del hecho y coordinaron el retiro de los vehículos siniestrados para liberar la circulación en el libramiento.
Autoridades estatales tomaron conocimiento del hecho y coordinaron el retiro de los vehículos siniestrados para liberar la circulación en el libramiento. ULISES MARTÍNEZ

Paramédicos realizaron la valoración de los ocupantes de ambas unidades para descartar lesiones derivadas del accidente.

Las autoridades señalaron que no se reportaron personas lesionadas, por lo que únicamente se registraron daños materiales. Personal correspondiente tomó conocimiento de los hechos y realizó las diligencias para el retiro de los vehículos.

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