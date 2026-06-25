Gobierno de Sheinbaum revela nuevos detalles de la construcción del tramo del Tren Saltillo-Nuevo Laredo

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    Gobierno de Sheinbaum revela nuevos detalles de la construcción del tramo del Tren Saltillo-Nuevo Laredo
    Añadió que en el caso del tramo Saltillo-Nuevo Laredo se está construyendo el primer viaducto de 1.3 kilómetros de longitud en el que ya lleva 75 pilas y la excavación para 6 zapatas. CAPTURA DE PANTALLA

Apuntó que en este momento se están ejecutando operaciones de desmonte y despalme en 178 kilómetros

Durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, el titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, Andrés Lajous Loaeza dio nuevos detalles sobre los avances de la construcción del tramo ferroviario Saltillo-Nuevo Laredo.

Mencionó que se está trabajando en el proyecto de pasajeros que instruyó la mandataria desde el año 2024, de tal forma que el agrupamiento de ingenieros Felipe Ángeles ha estado trabajando de México a Querétaro, mientras que la Agencia de Trenes, ha estado trabajando Querétaro-Irapuato, Saltillo-Nuevo Laredo.

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Apuntó que en este momento se están ejecutando operaciones de desmonte y despalme en 178 kilómetros. Considerando la liberación de ambos frentes para la construcción. Se construyeron ya 31 kilómetros de terraplén. Y se ejecutaron 48 obras de drenaje, se mantienen 18 frentes de trabajo en el tramo.

“Esto tiene que ver principalmente con terracería, con plataforma que es lo que nos permite cuando vamos a nivel poner la vía”, expresó.

Añadió que en el caso del tramo Saltillo-Nuevo Laredo se está construyendo el primer viaducto de 1.3 kilómetros de longitud en el que ya lleva 75 pilas y la excavación para 6 zapatas.

En el tramo cinco que va de Monterrey hacia Nuevo Laredo se construye un viaducto de 4.98 kilómetros se crucen avenidas importantes ahí ya se tienen 42 pilas y se están fabricando las trabes AASHTO T-TV.

En el caso de la zona urbana de Monterrey en términos de ingeniería ha arrojado mayor complejidad desde el inicio del proceso y por tanto fue el último tramo en licitarse.

En este momento los avances y preparativos de obra que está haciendo la empresa responsable, incluye nueve kilómetros de sondeos de pozo a cielo abierto para tener toda la información de la calidad y las características del suelo para hacer las perforaciones.

Se tienen sondeos para completar todas las especialidades en 500 metros. Y también la identificación de las obras inducidas.

Los trabajos preliminares se están haciendo para validar las condiciones del terreno. En este tramo las estructuras que se van a construir, que es un viaducto de nueve kilómetros, son estructuras de acero, por esa razón ya se inició el pedido de la fabricación de 30 mil toneladas de placas de acero.

Agregó que para el tramo Saltillo-Monterrey ya inició la construcción de las plantas de fabricación de durmientes. El objetivo en este caso es llegar a la meta de construcción de 430 mil durmientes en Saltillo-Monterrey y en Monterrey-Nuevo Laredo 490 mil durmientes.

También menciono que en todas las obras se cuenta con autorización en materia de impacto ambiental y se ejecutan medidas de compensación como el rescate de flora y fauna.

También se realizan trabajos de prospección arqueológica y están por concluir los trabajos de salvamento arqueológico.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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