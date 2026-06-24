La estrategia de Sheinbaum

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James
por James
CARTONES / 24 junio 2026
    La estrategia de Sheinbaum
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Temas

Futbol
Copa Mundial de la FIFA
Estrategias políticas

Personajes

Claudia Sheinbaum
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Actividad en obras de construcción refleja contrastes entre crecimiento nacional y caída en entidades del norte.

Se ‘desploma’ el sector de la construcción en Coahuila
El Gobierno de Coahuila reafirmó su estrategia educativa “Impulso Educativo” para fortalecer el desarrollo académico en la entidad.

Coahuila reconoce a 22 ganadores de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2026 con becas y laptops
Ex trabajadores de AHMSA señalaron que retomarán protestas si no hay avances en el proceso de subasta de la empresa.

Ex obreros de AHMSA advierten bloqueos en la 57 o protestas en CDMX si no publican convocatoria de subasta
Las acciones de embellecimiento llegaron a plazas y áreas verdes de colonias como Amistad, San Patricio y República.

Refuerza Saltillo limpieza de arroyos, vialidades y áreas verdes con ‘Aquí Andamos’
El Biblioparque Norte es sede del FUTFEST Saltillo 2026 con transmisiones internacionales en pantalla gigante.

Continúa el FUTFEST Saltillo en el Biblioparque Norte: dos partidos internacionales, juegos y actividades para toda la familia

La obra forma parte de las acciones de infraestructura educativa impulsadas por el Gobierno del Estado para fortalecer planteles de Saltillo.

En Saltillo, entregan techumbre de 6 mdp a la Escuela Coahuila

Algunos alimentos han reportado un fuerte incremento en lo que va de este año.

Registra Saltillo la tercera mayor inflación en el país: Inegi
‘El Mayo’, afinadito

‘El Mayo’, afinadito