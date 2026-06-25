Mejora Coahuila se fortalece como estrategia social del Gobierno Estatal: Gabriel Elizondo

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Torreón
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    Mejora Coahuila se fortalece como estrategia social del Gobierno Estatal: Gabriel Elizondo
    Gabriel Elizondo aseguró que Mejora Coahuila seguirá operando en todo el estado, independientemente de los cambios que puedan darse en otros cargos públicos. SERGIO SOTO

El coordinador destacó avances en programas sociales, obras educativas y la continuidad de la estrategia impulsada por el Ejecutivo estatal

El coordinador general de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, afirmó que la estrategia social del estado continúa consolidándose bajo el liderazgo del gobernador Manolo Jiménez Salinas. Destacó avances en apoyos alimentarios, servicios de salud, infraestructura educativa y coordinación institucional.

El funcionario también se refirió al proceso legislativo para designar a quien asumirá la Presidencia Municipal de Torreón. Explicó que el dictamen correspondiente fue aprobado por unanimidad en comisiones del Congreso del Estado y confió en que será avalado por el Pleno en los próximos días.

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“Ya pasó por unanimidad en las comisiones, no se ve ningún problema que llegue”, señaló.

Elizondo Pérez indicó que, independientemente de los cambios en la administración municipal de Torreón, se mantendrá el trabajo conjunto con autoridades de Durango y Nuevo León en materia de seguridad y comunicación institucional. También destacó la colaboración en zonas limítrofes de la Comarca Lagunera.

Sobre la posibilidad de que el senador Miguel Ángel Riquelme Solís asuma la Alcaldía de Torreón, reconoció su trayectoria y aseguró que representa “el mejor perfil para Torreón”. Añadió que será importante dar continuidad a los proyectos estratégicos.

Al ser cuestionado sobre una eventual nueva responsabilidad en caso de que Riquelme deje el Senado, sostuvo que Mejora Coahuila no depende de una sola figura administrativa, sino de una política pública encabezada por el Ejecutivo estatal.

“Mejora Coahuila no es un coordinador u otro, es nuestro gobernador Manolo Jiménez”, afirmó.

Detalló que el programa registra más de 30 mil beneficiarios de la Tarjeta de la Salud Popular y cerca de 480 mil apoyos alimentarios entregados en el estado. Además, mantiene acciones emergentes derivadas de contingencias climatológicas.

Agregó que el esquema social incluye obras de infraestructura educativa, con una inversión superior a 250 millones de pesos. También contempla la entrega de útiles escolares a más de 500 mil estudiantes y cerca de 80 mil uniformes para alumnos de comunidades rurales.

El funcionario subrayó que la planeación de estas intervenciones responde a las necesidades de cada plantel. Entre las acciones prioritarias mencionó bardas perimetrales y techumbres, de acuerdo con los niveles de riesgo. Añadió que se mantiene la supervisión técnica de los proyectos para prevenir incidentes durante su ejecución.

Finalmente, Elizondo Pérez reiteró que permanecerá al frente de Mejora Coahuila mientras así se lo instruya el gobernador Manolo Jiménez Salinas. Aseguró que la política social seguirá operando en todas las regiones del estado.

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Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

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