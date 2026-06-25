Coahuila: Siguen reprobando instituciones en transparencia; al menos siete hacen caso omiso a la autoridad

Al menos 15 instituciones públicas del Estado no cumplieron con publicar ni el 50 por ciento de la información pública de oficio en sus portales de internet, se reveló en la más reciente evaluación sobre el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, realizada por el Organismo de Información y Transparencia de Coahuila (INTRAC). Algunas instancias, incluso, ignoraron el llamado de la autoridad para corregir las omisiones detectadas. A mediados de 2025, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas puso en marcha el INTRAC como un organismo descentralizado, con el objetivo de asumir parte de las funciones que desempeñaba el extinto Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI), tras su desaparición derivada de una reforma federal.

Entre las atribuciones del INTRAC se encuentra la evaluación de alrededor de 150 sujetos obligados —como se denomina a las instituciones que ejercen recursos públicos— respecto a la publicación de la información considerada como pública de oficio en sus portales electrónicos, la cual debe mantenerse accesible y actualizarse trimestralmente. Esta información comprende organigramas, informes de actividades y resultados, plantillas de personal y salarios, viáticos, padrón de proveedores, beneficiarios y reportes sobre el ejercicio de los recursos públicos. El INTRAC evalúa a cerca de 150 entidades gubernamentales, entre ellas secretarías estatales, municipios, organismos descentralizados, universidades, sistemas operadores de agua, organismos civiles y entidades paramunicipales. No obstante, no supervisa a otros poderes del Estado, como el Legislativo y el Judicial, los cuales, a su vez, son responsables de evaluar a organismos autónomos como la Fiscalía General del Estado y el Instituto Electoral de Coahuila.

Aunque el organismo tardó tres meses adicionales en publicar los resultados de la evaluación, el informe reveló que 15 de las instituciones supervisadas incumplieron con la publicación y actualización de al menos la mitad de la información que la Ley de Transparencia les obliga a difundir. Las instituciones con un cumplimiento inicial de cero por ciento fueron la Secretaría de Desarrollo Regional de La Laguna, la Universidad Tecnológica de Acuña, el municipio de Ocampo, Simas Acuña, Simas Sabinas, el Consejo Promotor para el Desarrollo de las Reservas Territoriales de Torreón, el Teatro Nazas y Simas Candela.

En los siguientes lugares aparecieron el municipio de Candela, con 1.55 por ciento de cumplimiento; Frontera, con 2.36; Simas Cuatro Ciénegas, con 3.68; el municipio de Guerrero, con 8.10; el Instituto Municipal del Deporte de Torreón, con 20.48; el municipio de Hidalgo, con 27.47, y el municipio de Morelos, con 48.51 por ciento. Estas fueron las calificaciones iniciales obtenidas por los sujetos obligados. Sin embargo, el INTRAC concede un periodo para que las instituciones con irregularidades o deficiencias subsanen las observaciones y actualicen la información faltante.

Pese a ello, varios organismos hicieron caso omiso al requerimiento y mantuvieron una calificación final de cero por ciento. Entre ellos se encuentran la Secretaría de Desarrollo Regional de La Laguna, la Universidad Tecnológica de Acuña, el municipio de Ocampo, Simas Acuña, Simas Sabinas, el Consejo Promotor para el Desarrollo de las Reservas Territoriales de Torreón y el Teatro Nazas. En otros casos sí hubo avances, aunque insuficientes. El municipio de Candela pasó de cero a 1.05 por ciento de cumplimiento; Frontera, de 2.36 a 20.23; Simas Cuatro Ciénegas, de 3.68 a 30.88; Guerrero, de 8.10 a 9.14; el Instituto Municipal del Deporte de Torreón, de 20.48 a 27.62; Hidalgo, de 27.47 a 45.34, y Morelos, de 48.51 a 49.66 por ciento. Aunque estas dependencias figuran entre las peor evaluadas en materia de transparencia, otras nueve instituciones tampoco alcanzaron el 80 por ciento de cumplimiento, porcentaje que el extinto ICAI consideraba como la calificación mínima aprobatoria.

De acuerdo con la evaluación, el Centro Cultural “Vito Alessio Robles” obtuvo una calificación inicial de 55.70; el municipio de General Cepeda, 68.33; Nadadores, 60.69; el Instituto Municipal de Planeación y Competitividad de Torreón, 63.10; Francisco I. Madero, 63.79; Juárez, 66.09; Simas General Cepeda, 70.00; Simas Francisco I. Madero, 77.54, y la Universidad Tecnológica de Saltillo, también 77.54 por ciento.

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