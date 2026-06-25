Vinculan por feminicidio a saltillense que arrolló a su pareja en Nuevo León

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    Vinculan por feminicidio a saltillense que arrolló a su pareja en Nuevo León
    Por el delito de feminicidio fue vinculado a proceso, José Antonio ‘N’, el saltillense que presuntamente arrolló a su pareja en Santa Catarina, Nuevo León y luego intentó hacer pasar los sucesos como un accidente. FISCALÍA NUEVO LEÓN

Fiscalía en Feminicidios logró desvirtuar la versión del accidente e integraron antecedentes de violencia de género que sufría la víctima.

MONTERREY, NL.- Por el delito de feminicidio fue vinculado a proceso, José Antonio ‘N’, el saltillense que presuntamente arrolló a su pareja en Santa Catarina, Nuevo León y luego intentó hacer pasar los sucesos como un accidente.

La Fiscalía General de Justicia del estado dio a conocer este jueves el resultado de la audiencia para resolver la situación jurídica del hombre, de 48 años.

De acuerdo con los datos de prueba, el saltillense habría tenido una participación activa en el delito mencionado, por lo que el juez resolvió su vinculación a proceso.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/delata-video-a-saltillense-arrollo-a-su-pareja-y-fingio-accidente-en-nuevo-leon-AN21684712

Además, impuso medida cautelar de prisión preventiva con internamiento en un Centro de Reinserción Social estatal y fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía estableció que protocolos de investigación científica con inteligencia jurídica desplegada por la Fiscalía Especializada en Feminicidios acreditan un feminicidio cuyo presunto autor material ya detenido pretendió hacer pasar como un accidente.

LOS HECHOS EN NUEVO LEÓN

La víctima era su pareja sentimental y los hechos se registraron el pasado 6 de junio en el estacionamiento de un complejo departamental ubicado en calles de la colonia La Banda en Santa Catarina.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/pruebas-lo-hunden-permanece-detenido-saltillense-acusado-del-feminicidio-de-su-pareja-en-nl-IE21528505

De acuerdo con datos de prueba que obran en la carpeta de investigación acreditan que en la hora y lugar señalado, el hombre manejado una camioneta BMW color blanco con placas de Coahuila agredió deliberadamente a la mujer de identidad protegida con las iniciales G. D.S.

La joven sufrió una lesión en la cabeza y él la trasladó a un hospital privado ubicado en la colonia Tampiquito, en San Pedro Garza García, de donde la trasladan a un hospital de Alta Especialidad en la colonia Balcones de Galerías.

Las lesiones le produjeron la muerte el 17 de junio y la causa se determinó como muerte por contusión profunda de cráneo y vertebromedular cervical, según arrojó la autopsia.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/vinculan-a-proceso-a-francisco-ivan-n-por-el-feminicidio-de-miriam-estudiante-de-uaemex-era-su-expareja-EP21483575

CASO CONTABA CON ANTECEDENTES DE VIOLENCIA DE GÉNERO

La Fiscalía Especializada en Feminicidios logró desvirtuar la versión de un accidente y también se integraron a la investigación antecedentes de violencia de género que sufría la víctima.

El 18 de junio se ejecutó un cateo al inmueble de departamentos donde ocurrieron los hechos y fueron recopilados indicios materiales de diverso tipo.

Tras la suma de evidencia, testimonios y datos de prueba se ejecutó orden de aprehensión el 19 de junio contra el saltillense que ahora resultó vinculado a proceso.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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