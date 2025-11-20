Se atraviesa taxista y causa choque al sur de Saltillo; provoca caos vial

El accidente dejó daños materiales y generó demoras en la circulación del bulevar Acceso, en el cruce con Emilio Arizpe de la Maza

Un choque entre un taxi y una camioneta se registró la mañana de este martes en el cruce del bulevar Acceso y la avenida Emilio Arizpe de la Maza, cuando el conductor del vehículo de alquiler intentó incorporarse a la avenida para dirigirse hacia Antonio Narro, en Saltillo.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el taxista avanzó para cruzar la vialidad y se colocó en el camino de una camioneta que circulaba por Emilio Arizpe de la Maza con dirección a Antonio Cárdenas, quitándole el derecho de paso.

El impacto detuvo la circulación por algunos minutos, mientras los conductores movían las unidades y explicaban lo ocurrido a las autoridades viales que acudieron para tomar conocimiento del percance.

No se registraron personas lesionadas de gravedad, por lo que no fue necesaria la presencia de una unidad de urgencias; únicamente se realizó la evaluación de los involucrados para descartar cualquier situación mayor.

Minutos después, llegaron representantes de las aseguradoras de ambos vehículos, quienes iniciaron el proceso para establecer un convenio y determinar la responsabilidad por los daños ocasionados en el choque.

