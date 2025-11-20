Sufre falla mecánica, brinca el camellón y se impacta contra vehículo al sur de Saltillo
Las autoridades mantuvieron abanderamiento constante en la calzada Antonio Narro para evitar otro percance mientras se retiraban los vehículos siniestrados
El conductor de una camioneta Ford provocó un aparatoso percance vehicular al presuntamente sufrir una falla mecánica; al tomar una curva, brincó el camellón central, lo que ocasionó que se impactara de manera frontal contra la conductora de un vehículo Mazda, a la altura de la colonia La Esperanza, en Saltillo.
Los hechos se registraron alrededor de las 21:30 horas, cuando el responsable circulaba en una Ford Explorer sobre la calzada Antonio Narro, con dirección de sur a norte.
Presuntamente, al tomar una curva en el punto mencionado, sufrió una falla mecánica que provocó que brincara el camellón central.
En ese momento, la conductora de un vehículo Mazda, que circulaba en sentido contrario, alcanzó a girar el volante, lo que ocasionó que se impactara contra el costado derecho de la camioneta.
Los vehículos involucrados quedaron en medio de la vía, por lo que testigos llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades.
Elementos de la Policía Estatal acudieron al lugar para tomar conocimiento y abanderar la circulación, con el fin de evitar otro accidente.
Afortunadamente, pese a lo aparatoso del impacto, no se registraron personas lesionadas.
Finalmente, tras dialogar, los involucrados llegaron a un acuerdo para la reparación de los daños, por lo que los vehículos fueron remolcados por una grúa.