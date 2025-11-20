Sufre falla mecánica, brinca el camellón y se impacta contra vehículo al sur de Saltillo

El conductor de una camioneta Ford provocó un aparatoso percance vehicular al presuntamente sufrir una falla mecánica; al tomar una curva, brincó el camellón central, lo que ocasionó que se impactara de manera frontal contra la conductora de un vehículo Mazda, a la altura de la colonia La Esperanza, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 21:30 horas, cuando el responsable circulaba en una Ford Explorer sobre la calzada Antonio Narro, con dirección de sur a norte.

