¿Se debe o no sacar los carritos al estacionamiento del supermercado?; tema genera polémica entre saltillenses

Dicho comentario provocó que decenas de personas compartieran su opinión al respecto y que se generaran opiniones encontradas.

Hubo quienes señalaron que la prohibición de sacar los carritos de las instalaciones obedece a que las personas no los dejan en los sitios específicos para depositarlos, que los roban o que golpean los automóviles.

En tanto, otros explicaron que al ya no vender bolsas, el traslado de los artículos es complicado y que aún teniendo bolsas, es difícil transportarlas todas hasta el coche.

“Está bien, porque las personas nunca dejan los carritos en su área específica en el estacionamiento, siempre los dejan en los cajones de los carros, con el aire golpean los coches o incluso los dejan recargados en los coches. Ni modo, por falta de educación a esas medidas hay que llegar”, escribió una joven.

“Sí, qué lío.. con huercos y mandado no me vuelvo a parar ahí!!! Se complica cuando llevas el carrito lleno!! me pasó 1 vez y no me vuelve a pasar.. a partir de ahí prefiero ir a **”, comentó otra usuaria de Facebook.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: pronóstico de hasta 45 grados centígrados el fin de semana