Destroza camioneta y la abandona en V. Carranza, Saltillo
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El vehículo se impactó contra la base del puente de Campanares y el motor terminó desprendido; autoridades no localizaron al conductor
Destrozada y abandonada quedó una camioneta Peugeot sobre el bulevar Venustiano Carranza, luego de verse involucrada en un accidente vial durante la madrugada de este sábado.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 5:30 horas, en dirección de Ramos Arizpe hacia Saltillo, a la altura de la colonia Jardines Coloniales, antes de subir el puente de la avenida Campanares.
De acuerdo con la investigación inicial de las autoridades y versiones de testigos, el conductor perdió el control de la camioneta y terminó impactándose contra la base del puente de Campanares.
Tras el fuerte impacto, el motor se desprendió de la unidad. La camioneta posteriormente rebotó hacia los carriles centrales y quedó en medio de la vialidad, obstruyendo la circulación.
Elementos de la Policía Municipal de Tránsito acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente y abanderaron el área. Al revisar la unidad, se percataron de que el conductor ya no se encontraba en el lugar.
Los oficiales realizaron una búsqueda, pero no lograron localizarlo. Finalmente, solicitaron una grúa para retirar la camioneta y trasladarla a un corralón.