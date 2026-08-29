Destroza camioneta y la abandona en V. Carranza, Saltillo

Destrozada y abandonada quedó una camioneta Peugeot sobre el bulevar Venustiano Carranza, luego de verse involucrada en un accidente vial durante la madrugada de este sábado. Los hechos ocurrieron alrededor de las 5:30 horas, en dirección de Ramos Arizpe hacia Saltillo, a la altura de la colonia Jardines Coloniales, antes de subir el puente de la avenida Campanares.

De acuerdo con la investigación inicial de las autoridades y versiones de testigos, el conductor perdió el control de la camioneta y terminó impactándose contra la base del puente de Campanares.

Tras el fuerte impacto, el motor se desprendió de la unidad. La camioneta posteriormente rebotó hacia los carriles centrales y quedó en medio de la vialidad, obstruyendo la circulación. Elementos de la Policía Municipal de Tránsito acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente y abanderaron el área. Al revisar la unidad, se percataron de que el conductor ya no se encontraba en el lugar.