Se desvanece conductor y choca por alcance en Saltillo

Saltillo
/ 13 enero 2026
    Se desvanece conductor y choca por alcance en Saltillo
    La camioneta Ford F-150 terminó impactada contra un Nissan March tras el desvanecimiento del conductor. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Paramédicos y autoridades de Tránsito acudieron al lugar para brindar atención médica preventiva y mediar entre los conductores, sin que se requirieran traslados

Desvanecido, terminó un hombre mientras conducía su camioneta por la colonia Fundadores, lo que provocó un accidente por alcance que dejó únicamente daños materiales, alrededor de las 13:00 horas del martes en Saltillo.

El incidente ocurrió cuando César Jerónimo ¨N¨, de 49 años, circulaba a bordo de una camioneta Ford F-150 sobre la calle Juan Navarro, con dirección al sur. Al llegar a la altura de la calle 9, comenzó a sentirse mal, lo que le provocó perder el conocimiento frente al volante.

$!Paramédicos de la Cruz Roja valoraron a los involucrados en el lugar del accidente.
Paramédicos de la Cruz Roja valoraron a los involucrados en el lugar del accidente. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Al quedar sin control, la camioneta avanzó e impactó la parte trasera de un Nissan March que se encontraba cruzando un reductor de velocidad. El conductor señaló que momentos antes había descendido de la sierra.

El vehículo afectado era conducido por Juan Carlos ¨N¨, de 42 años, quien iba acompañado de su hija, a quien acababan de recoger en la escuela. Tras el choque y el susto, solicitaron apoyo médico a través del Sistema de Emergencias 911.

$!Elementos de Tránsito acudieron para tomar conocimiento del percance y coordinar el acuerdo.
Elementos de Tránsito acudieron para tomar conocimiento del percance y coordinar el acuerdo. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para valorar tanto a la menor como al conductor de la camioneta, debido al malestar que presentó este último, sin que fuera necesario su traslado a un hospital. Elementos de la Policía de Tránsito tomaron conocimiento del hecho y dialogaron con los conductores para que llegaran a un acuerdo por los daños materiales.

