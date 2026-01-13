Se desvanece conductor y choca por alcance en Saltillo

Desvanecido, terminó un hombre mientras conducía su camioneta por la colonia Fundadores, lo que provocó un accidente por alcance que dejó únicamente daños materiales, alrededor de las 13:00 horas del martes en Saltillo.

El incidente ocurrió cuando César Jerónimo ¨N¨, de 49 años, circulaba a bordo de una camioneta Ford F-150 sobre la calle Juan Navarro, con dirección al sur. Al llegar a la altura de la calle 9, comenzó a sentirse mal, lo que le provocó perder el conocimiento frente al volante.

