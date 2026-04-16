Se echa en reversa sin mirar y prensa a un hombre al poniente de Saltillo

Juan ¨N¨ fue atendido y valorado por personal de la Cruz Roja en Saltillo, luego de que una camioneta le prensara momentáneamente la pierna contra su propio vehículo, del cual había descendido momentos antes.

La mañana de este jueves, Juan llegó a la esquina de la calle Encino con el cruce de Júpiter, donde descendió de su automóvil Nissan Sentra, para dirigirse a una tienda de abarrotes.