Se echa en reversa sin mirar y prensa a un hombre al poniente de Saltillo

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Saltillo
/ 16 abril 2026
    Se echa en reversa sin mirar y prensa a un hombre al poniente de Saltillo
    El hombre fue auxiliado en el lugar tras ser alcanzado por una camioneta que circulaba en reversa sin percatarse de su presencia. ULISES MARTÍNEZ

Tras el incidente, ambas partes lograron llegar a un acuerdo en el lugar, donde la aseguradora de la camioneta se comprometió a cubrir los gastos médicos y daños derivados del percance

Juan ¨N¨ fue atendido y valorado por personal de la Cruz Roja en Saltillo, luego de que una camioneta le prensara momentáneamente la pierna contra su propio vehículo, del cual había descendido momentos antes.

La mañana de este jueves, Juan llegó a la esquina de la calle Encino con el cruce de Júpiter, donde descendió de su automóvil Nissan Sentra, para dirigirse a una tienda de abarrotes.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/identifican-restos-localizados-en-la-carretera-saltillo-torreon-eran-de-un-hombre-desaparecido-CE20060031
$!La zona fue atendida por socorristas, quienes valoraron al lesionado y confirmaron que no presentaba heridas de gravedad tras el incidente.
La zona fue atendida por socorristas, quienes valoraron al lesionado y confirmaron que no presentaba heridas de gravedad tras el incidente. ULISES MARTÍNEZ

Pasó por delante de su auto y, justo en ese momento, la conductora de una camioneta Chevrolet dio reversa sin percatarse de su presencia.

Fue entonces que lo alcanzó y le presionó la pierna izquierda entre la camioneta y su automóvil. Al percatarse de lo ocurrido, la conductora avanzó rápidamente, lo que provocó que el hombre cayera, por lo que se dio aviso al número de emergencias 911.

$!Conductora y afectado permanecieron en el sitio mientras se realizaban las diligencias y se acordaba la cobertura de los daños por parte de la aseguradora.
Conductora y afectado permanecieron en el sitio mientras se realizaban las diligencias y se acordaba la cobertura de los daños por parte de la aseguradora. ULISES MARTÍNEZULISES MARTÍNEZ

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para atender al lesionado, quien por fortuna no presentó heridas de gravedad. No obstante, la aseguradora de la camioneta se haría cargo de los daños y gastos médicos, llegando a un acuerdo en el sitio.

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