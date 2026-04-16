Intec Don Bosco Saltillo viaja a San Luis Potosí para el Torneo Inter Salesiano 2026

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Fútbol
/ 16 abril 2026
    Intec Don Bosco Saltillo viaja a San Luis Potosí para el Torneo Inter Salesiano 2026
    Intec Saltillo llega con impulso tras su subcampeonato internacional reciente. FOTO: CORTESÍA

Los equipos varonil y femenil del Don Bosco Saltillo participarán del 16 al 19 de abril en el Torneo Inter Salesiano 2026, enfrentando a rivales de distintos estados bajo un formato que define finalistas por tabla general

El representativo del Instituto Tecnológico Don Bosco de Saltillo se prepara para encarar una nueva edición del Torneo Inter Salesiano, que en su edición XLIX se llevará a cabo del 16 al 19 de abril en San Luis Potosí.

La delegación saltillense participará en las ramas varonil y femenil, con plantillas conformadas por jóvenes futbolistas que buscarán posicionar al instituto entre los mejores del certamen.

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El equipo varonil, dirigido por Emmanuel Sánchez, está integrado por Gilberto Emiliano Medellín, Bryan Yahír Moreno, Emilio Daniel Gaytán, Luis Iván Cepeda, José Arturo Alemán, Daniel Alejandro Malacara, Andrés Sebastián García, Esteban Alexander Torres, Alexis Omar Ramírez, José Antonio Olivo, Emilio Luevano, Rodrigo García, Christian Emil González, Santiago Sebastián Minor, Rodrigo Alejandro Ramos y Josué Manuel Mata.

$!Rol de juegos varoniles.
Rol de juegos varoniles. FOTO: CORTESÍA

Por su parte, la escuadra femenil cuenta con Rocío del Rayo Hernández, Yocelin Yoli López, Victoria Patricia Mata, Regina Contreras, Auri Azul Castillo, Melina Ugues, María José Guillén, Yozdi Dayana Reyna, Johana Janeiza Echeverría, Yaneth Guadalupe Vázquez, Miranda Coronado, Renata Lucía Torres, Alejandra Guadalupe Orta, Brisa Natalí Cardona y Olga Brillit Álvarez.

$!Rol de juegos femeniles.
Rol de juegos femeniles. FOTO: CORTESÍA

Ambos equipos enfrentarán una fase de grupos exigente. En la rama varonil, Intec se medirá ante León, Revolución de Jalisco, Garibaldi y Colima, en una agenda compacta entre el 17 y 18 de abril. Mientras tanto, el equipo femenil tendrá actividad ante conjuntos de Zamora, Sahuayo, San Luis Potosí y Garibaldi.

$!Equipo varonil enfrentará una fase de grupos con cuatro partidos en dos días.
Equipo varonil enfrentará una fase de grupos con cuatro partidos en dos días. FOTO: CORTESÍA

El torneo contará con la participación de diez equipos provenientes de distintos estados del país, lo que garantiza un nivel competitivo y diversidad de estilos de juego. El formato establece que los dos mejores equipos de la tabla general disputarán la final, mientras que el tercer y cuarto lugar jugarán por el último puesto en el podio.

$!Escuadra femenil buscará avanzar a las finales ante equipos del centro y occidente del país.
Escuadra femenil buscará avanzar a las finales ante equipos del centro y occidente del país. FOTO: CORTESÍA

Como antecedente, el equipo varonil llega tras obtener el subcampeonato panamericano en San Salvador a finales de marzo, resultado que respalda el proceso del plantel. Además, algunos jugadores han sido considerados en procesos de selección nacional U18 a nivel semiprofesional.

Con esta participación, el Instituto Tecnológico Don Bosco no solo busca resultados deportivos, sino también fortalecer la formación integral de sus estudiantes a través del deporte, en línea con los valores salesianos.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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