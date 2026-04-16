POLITICÓN: Fracking, ¿busca Sheinbaum aplazar la decisión para evadir el costo político?

I. AL ÁRBOL CORRECTO En relación con lo publicado ayer en este espacio, sobre el tropiezo legal de UDC, el cual lo obligará a pagar una multa millonaria, nos dicen que en los hechos la alianza con el PRI termina resultando conveniente. Y es que, frente a un partido con claras limitaciones de operación y desorden interno, el cobijo del tricolor, donde preside, dirige y manda Carlos Robles Loustaunau, ofrece algo que difícilmente podría lograr el partido de Lenin Pérez por sí solo: estructura, presencia territorial y capacidad financiera para competir. Así que, con la alianza, UDC materializa el dicho popular: el que a “buen” árbol se arrima... II. VOTOS QUE GARANTIZAN Porque en la práctica, nos comentan, será la maquinaria del PRI la que termine operando en territorio para asegurar los votos necesarios para el resultado final. De un lado queda la sigla; del otro, el músculo político. Y en ese escenario, incluso con sanciones y tropiezos, la ecuación puede alcanzar para algo más relevante: mantener el registro. La estrategia es sobrevivir. Porque sin estructura, el peso de la elección recae en quien sí la tiene.

III. PROYECCIÓN Desde la presidencia de la Asociación de Ciudades Capitales de México, el alcalde saltillense, Javier Díaz, mantiene una agenda que va más allá de lo local. La instalación de la Comisión del Distintivo a la Excelencia Municipal 2026 lo ha colocado dentro de un espacio nacional donde se evalúan políticas públicas entre ciudades. El objetivo es identificar qué funciona y qué se puede replicar. Al mismo tiempo, este tipo de participación posiciona a Saltillo en una conversación más amplia sobre resultados de gobierno... y también perfila presencia en el escenario político nacional. IV. DE FUTURO A la par, la presentación del Observatorio y Laboratorio Municipal de Políticas Públicas (LOCALAB) apunta en la misma dirección. Se trata de un mecanismo para medir, evaluar y mejorar decisiones de gobierno. Más allá del discurso técnico, la idea es contar con información para hacer ajustes y tomar mejores decisiones. En un entorno en el que no siempre se mide lo que se hace, este tipo de propuestas no sólo ordenan la gestión... también construyen una narrativa de futuro.

V. DOBLE FILO Suele atribuirse a Napoleón Bonaparte la famosa frase de que “si quieres que algo se demore eternamente, nombra una comisión”. Y ante la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de nombrar un comité de expertos para que evalúen la posibilidad de utilizar el fracking como método para la extracción del gas de lutitas –o gas shale– del subsuelo, se antoja pensar que la intención podría ser justamente esa: diferir la resolución final, porque ya se midió que una porción importante de los apoyadores de la cuatroté no está de acuerdo. Aunque algunos piensan que sí se quiere avanzar por esa ruta, integrar una comisión puede complicar las cosas. VI. LA PAPA CALIENTE En efecto, hay quien considera que la evaluación científica del tema, así como la realización de las consultas que ya se anunciaron, podría terminar convirtiéndose en un arma de doble filo, pues entre más voces participen de la discusión, más oposición pública surgirá y ello volverá crecientemente difícil el que se tome una decisión, cuyas consecuencias aparecerán con el tiempo... pero quienes la tomen hoy serán señalados en su momento, porque si algo puede apostarse desde ahora es que habrá consecuencias negativas.

VII. UNA MÁS... En la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, que preside el coahuilense Ricardo “El Tigre” Mejía, avanzó ayer la enésima reforma que se ha planteado en México para “ponerle dientes” a las instancias fiscalizadoras del gasto público. En este caso, lo que se pretende –en teoría– es que el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que encabeza Aureliano Hernández, deje de ser “un elefante blanco” y mejore los resultados de su actividad de vigilancia. El argumento es el de siempre: “ahora sí”, la entidad fiscalizadora va a poder castigar los desvíos y el mal uso de los recursos públicos. VIII. PURAS PROMESAS El problema con las promesas de este tipo es que la promesa es exactamente la misma de siempre y hasta ahora no se ha cumplido. No existen por ello elementos capaces de documentar el optimismo y pensar que realmente el accionar de los órganos de fiscalización, en este caso la ASF, se va a transformar mágicamente y dejará de ser sólo un mecanismo para garantizar disciplina política. Al tiempo.

IX. PERMISOS Y CONCESIONES El Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible, que encabeza Víctor de la Rosa, ha anunciado el inicio de la “fase acelerada” de transformación del sistema local de transporte, la cual incluye una modalidad “peculiar” de operación de las rutas de la ciudad: la de “permisionarios”. La idea, se ha dicho, es poner a prueba a los operadores de las rutas –durante un periodo de tres, seis o nueve meses– para que demuestren capacidad de operar el sistema con la calidad que se requiere. Va a estar interesante monitorear lo que ocurrirá con esta prueba y, sobre todo, saber cómo se va a incorporar la opinión de los usuarios al esquema de evaluación.