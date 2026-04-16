Identifican restos localizados en la carretera Saltillo–Torreón; eran de un hombre desaparecido

Como Juan Manuel ¨N¨, de 38 años, originario de Saltillo, quien tenía aproximadamente un mes y medio desaparecido sin que existiera una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado, fueron identificados los restos humanos localizados en el paraje La Pastora, a la altura del kilómetro 77 de la carretera libre Saltillo–Torreón, en el municipio de General Cepeda, Coahuila. Según se indicó, el hombre tenía antecedentes de adicciones, mientras que las autoridades continúan con las diligencias para establecer las causas del fallecimiento.

El reporte fue recibido cerca de las 18:00 horas del miércoles, por lo que acudieron elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Preventiva Municipal. En el sitio también participaron agentes del grupo de desaparecidos de la Fiscalía General del Estado. De acuerdo con el director de la Policía Municipal, Adrián Montaño Elicerio, los restos fueron encontrados debajo de un árbol y en ese momento no se contaba con datos sobre la identidad de la víctima. Señaló que no se observaron lesiones a simple vista y que en el lugar se localizó una chamarra color negro.

El hallazgo fue realizado por Antonio ¨N¨, de 75 años, quien indicó que buscaba una mula y un rebaño de chivas cuando percibió un olor entre la maleza. Al acercarse, encontró una prenda colgada de un árbol y, en su interior, localizó los restos humanos. Personal de Servicios Periciales, encabezado por el licenciado en criminalística de campo Carlos Leija, recolectó una columna vertebral, parte de una extremidad con piel y un hueso en estado de descomposición. Los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la realización de estudios, donde ya fueron identificados.