Identifican restos localizados en la carretera Saltillo–Torreón; eran de un hombre desaparecido

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Saltillo
/ 16 abril 2026
    Identifican restos localizados en la carretera Saltillo–Torreón; eran de un hombre desaparecido
    El hallazgo fue reportado por un habitante de la zona que, al buscar su ganado, percibió un olor fétido entre la maleza y dio aviso a las autoridades. CORTESIA

El hallazgo fue realizado por un hombre de 75 años que se encontraba buscando animales en la zona, quien alertó a las autoridades tras detectar olores provenientes de la maleza

Como Juan Manuel ¨N¨, de 38 años, originario de Saltillo, quien tenía aproximadamente un mes y medio desaparecido sin que existiera una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado, fueron identificados los restos humanos localizados en el paraje La Pastora, a la altura del kilómetro 77 de la carretera libre Saltillo–Torreón, en el municipio de General Cepeda, Coahuila.

Según se indicó, el hombre tenía antecedentes de adicciones, mientras que las autoridades continúan con las diligencias para establecer las causas del fallecimiento.

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$!Una chamarra color negro fue localizada en el lugar donde se encontraban los restos, lo que formó parte de los indicios asegurados por las autoridades.
Una chamarra color negro fue localizada en el lugar donde se encontraban los restos, lo que formó parte de los indicios asegurados por las autoridades. CORTESIA

El reporte fue recibido cerca de las 18:00 horas del miércoles, por lo que acudieron elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Preventiva Municipal.

En el sitio también participaron agentes del grupo de desaparecidos de la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con el director de la Policía Municipal, Adrián Montaño Elicerio, los restos fueron encontrados debajo de un árbol y en ese momento no se contaba con datos sobre la identidad de la víctima. Señaló que no se observaron lesiones a simple vista y que en el lugar se localizó una chamarra color negro.

$!Personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento de restos en estado de descomposición localizados debajo de un árbol, a un costado de la carretera libre Saltillo–Torreón.
Personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento de restos en estado de descomposición localizados debajo de un árbol, a un costado de la carretera libre Saltillo–Torreón. CORTESIA

El hallazgo fue realizado por Antonio ¨N¨, de 75 años, quien indicó que buscaba una mula y un rebaño de chivas cuando percibió un olor entre la maleza. Al acercarse, encontró una prenda colgada de un árbol y, en su interior, localizó los restos humanos.

Personal de Servicios Periciales, encabezado por el licenciado en criminalística de campo Carlos Leija, recolectó una columna vertebral, parte de una extremidad con piel y un hueso en estado de descomposición. Los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la realización de estudios, donde ya fueron identificados.

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