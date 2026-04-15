El acordeón duranguense

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Monsi
por Monsi
CARTONES / 15 abril 2026
    El acordeón duranguense
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Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dio a conocer que en los últimos nueve meses más de mil presuntos delincuentes han sido detenidos por el delito de extorsión.

En el reporte que dio a conocer este martes, durante la conferencia de prensa mañanera, el también encargado del gabinete de seguridad destacó el combate a la extorsión en Gómez Palacio, donde el pasado 19 de marzo fueron detenidos 28 integrantes del Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida, el Territorio y el Agua.

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