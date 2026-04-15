Localizan restos humanos en la carretera Saltillo-Torreón

Una fuerte movilización de elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Preventiva Municipal de General Cepeda, Coahuila, se registró tras la localización de restos humanos en una zona montañosa.

El reporte fue recibido cerca de las seis de la tarde de este miércoles, en un paraje denominado La Pastora. El hallazgo ocurrió a la altura del kilómetro 77 de la carretera libre Saltillo–Torreón, dentro del municipio de General Cepeda.

El director de la Policía Municipal, Adrián Montaño Elicerio, informó que los restos fueron encontrados debajo de un árbol. La persona no ha sido identificada y, hasta el momento, no se cuenta con datos sobre su edad aproximada ni su género.

A simple vista no se observaron signos evidentes que permitan determinar las circunstancias del fallecimiento; como única prenda se localizó una chamarra de color negro. De acuerdo con el testimonio de Antonio Torres González, de 75 años de edad y con domicilio en el lugar conocido como La Pastora, el hallazgo ocurrió cuando buscaba animales extraviados, consistentes en una mula y un rebaño de cabras.

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Indicó que, al transitar entre la maleza, percibió un olor inusual, por lo que se acercó para verificar si se trataba de alguno de sus animales, llevándose una sorpresa. En el sitio observó una prenda colgada de un árbol y, en su interior, localizó los restos.

El reporte fue canalizado mediante una llamada telefónica al director de Seguridad Pública de General Cepeda. En el lugar intervinieron agentes del grupo de personas desaparecidas de la Fiscalía General del Estado (FGE). Personal de servicios periciales, encabezado por el especialista en criminalística de campo, Carlos Leija, realizó la recolección de diversos indicios biológicos para su análisis.

Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para determinar la identidad de la persona y esclarecer las causas del fallecimiento. Los restos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la realización de estudios.