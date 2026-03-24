Se estrella contra muro desacomodado y destroza su camioneta en Saltillo
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El conductor no resultó lesionado y solicitó apoyo de su aseguradora tras el accidente
El operador de una camioneta tipo minivan terminó con daños totales en su unidad luego de estrellarse contra los muros de concreto del bulevar Nazario Ortiz Garza la tarde de este martes, en Saltillo.
El accidente se registró cerca de la 13:00 horas, cuando René Oziel ¨N¨, de 36 años, conducía una camioneta Peugeot Rifter.
El conductor circulaba sobre el bulevar Nazario Ortiz Garza con dirección a José María Lafragua, cuando impactó contra uno de los muros de concreto que, se presume, se encontraba desacomodado.
Tras el impacto, el conductor no presentó lesiones, por lo que logró continuar su marcha unos metros más adelante para orillar la unidad.
Finalmente, el hombre solicitó el apoyo de su aseguradora y dio aviso a elementos de Tránsito Municipal, quienes acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido.