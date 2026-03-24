Se estrella contra muro desacomodado y destroza su camioneta en Saltillo

El operador de una camioneta tipo minivan terminó con daños totales en su unidad luego de estrellarse contra los muros de concreto del bulevar Nazario Ortiz Garza la tarde de este martes, en Saltillo.

El accidente se registró cerca de la 13:00 horas, cuando René Oziel ¨N¨, de 36 años, conducía una camioneta Peugeot Rifter.