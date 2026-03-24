Se estrella contra muro desacomodado y destroza su camioneta en Saltillo

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Saltillo
/ 24 marzo 2026
    Se estrella contra muro desacomodado y destroza su camioneta en Saltillo
    El conductor señaló que el muro de concreto contra el que impactó presuntamente se encontraba desacomodado. ULISES MARTÍNEZ

El conductor no resultó lesionado y solicitó apoyo de su aseguradora tras el accidente

El operador de una camioneta tipo minivan terminó con daños totales en su unidad luego de estrellarse contra los muros de concreto del bulevar Nazario Ortiz Garza la tarde de este martes, en Saltillo.

El accidente se registró cerca de la 13:00 horas, cuando René Oziel ¨N¨, de 36 años, conducía una camioneta Peugeot Rifter.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/cae-de-mas-de-4-metros-y-queda-grave-al-trabajar-sin-proteccion-en-saltillo-EG19682060
$!A pesar de lo aparatoso del choque, el conductor resultó ileso y logró avanzar unos metros para orillar su unidad.
A pesar de lo aparatoso del choque, el conductor resultó ileso y logró avanzar unos metros para orillar su unidad. ULISES MARTÍNEZ

El conductor circulaba sobre el bulevar Nazario Ortiz Garza con dirección a José María Lafragua, cuando impactó contra uno de los muros de concreto que, se presume, se encontraba desacomodado.

Tras el impacto, el conductor no presentó lesiones, por lo que logró continuar su marcha unos metros más adelante para orillar la unidad.

$!El accidente se registró durante la tarde, cuando la unidad circulaba con dirección a José María Lafragua.
El accidente se registró durante la tarde, cuando la unidad circulaba con dirección a José María Lafragua. ULISES MARTÍNEZ

Finalmente, el hombre solicitó el apoyo de su aseguradora y dio aviso a elementos de Tránsito Municipal, quienes acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido.

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