Se estrella motociclista contra un árbol y queda gravemente herido en Saltillo

Un joven de 26 años resultó con lesiones de gravedad al impactarse contra un árbol, luego de perder el control de su motocicleta mientras circulaba por una pendiente pronunciada en la colonia Ojo de Agua, en Saltillo. Los hechos se registraron alrededor de las 23:30 horas, cuando el joven identificado como Pedro Arturo conducía una motocicleta sobre la calle José María Morelos y Pavón con dirección de sur a norte. El motociclista, quien presuntamente circulaba a exceso de velocidad y en aparente estado de ebriedad, perdió el control del manubrio al descender por una pendiente pronunciada, metros antes de la intersección con la calle Félix U. Gómez.

Lo anterior ocasionó que se impactara de manera aparatosa contra un árbol ubicado a un costado de la vialidad, justo sobre la banqueta. Tras el impacto, el joven quedó tendido sobre la carpeta asfáltica, mientras que la unidad avanzó algunos metros más. Vecinos del sector auxiliaron al motociclista y solicitaron la presencia de las autoridades correspondientes. Testigos de lo ocurrido mencionaron que, metros atrás, el joven ya se habría caído de la motocicleta, siendo ellos mismos quienes lo ayudaron a reincorporarse para que continuara su camino.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar de los hechos para valorar al lesionado, quien sufrió una fractura de cráneo, por lo que fue trasladado de manera inmediata a las instalaciones de la humanitaria institución, en espera de la localización de sus familiares. Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento de lo ocurrido. El accidente fue consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, mientras que la motocicleta fue trasladada a un corralón, donde permanecerá hasta que sea reclamada por algún familiar.