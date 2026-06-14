Se estrella motociclista contra un árbol y queda gravemente herido en Saltillo

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    Se estrella motociclista contra un árbol y queda gravemente herido en Saltillo
    De acuerdo con los primeros reportes, el joven perdió el control del manubrio mientras descendía por una pendiente pronunciada sobre la calle José María Morelos y Pavón, lo que derivó en el aparatoso accidente. MARTÍN ROJAS

Vecinos del sector auxiliaron al lesionado y solicitaron apoyo de los cuerpos de emergencia, luego de observar que el motociclista había sufrido una caída previa antes del accidente

Un joven de 26 años resultó con lesiones de gravedad al impactarse contra un árbol, luego de perder el control de su motocicleta mientras circulaba por una pendiente pronunciada en la colonia Ojo de Agua, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 23:30 horas, cuando el joven identificado como Pedro Arturo conducía una motocicleta sobre la calle José María Morelos y Pavón con dirección de sur a norte. El motociclista, quien presuntamente circulaba a exceso de velocidad y en aparente estado de ebriedad, perdió el control del manubrio al descender por una pendiente pronunciada, metros antes de la intersección con la calle Félix U. Gómez.

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$!Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria a un motociclista de 26 años que resultó gravemente lesionado tras impactarse contra un árbol en calles de la colonia Ojo de Agua.
Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria a un motociclista de 26 años que resultó gravemente lesionado tras impactarse contra un árbol en calles de la colonia Ojo de Agua. MARTÍN ROJAS

Lo anterior ocasionó que se impactara de manera aparatosa contra un árbol ubicado a un costado de la vialidad, justo sobre la banqueta. Tras el impacto, el joven quedó tendido sobre la carpeta asfáltica, mientras que la unidad avanzó algunos metros más.

Vecinos del sector auxiliaron al motociclista y solicitaron la presencia de las autoridades correspondientes. Testigos de lo ocurrido mencionaron que, metros atrás, el joven ya se habría caído de la motocicleta, siendo ellos mismos quienes lo ayudaron a reincorporarse para que continuara su camino.

$!Testigos señalaron que, metros antes del impacto, el motociclista ya había sufrido una caída; sin embargo, decidió continuar su trayecto antes de estrellarse contra un árbol ubicado sobre la banqueta.
Testigos señalaron que, metros antes del impacto, el motociclista ya había sufrido una caída; sin embargo, decidió continuar su trayecto antes de estrellarse contra un árbol ubicado sobre la banqueta. MARTÍN ROJAS

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar de los hechos para valorar al lesionado, quien sufrió una fractura de cráneo, por lo que fue trasladado de manera inmediata a las instalaciones de la humanitaria institución, en espera de la localización de sus familiares.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento de lo ocurrido. El accidente fue consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, mientras que la motocicleta fue trasladada a un corralón, donde permanecerá hasta que sea reclamada por algún familiar.

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