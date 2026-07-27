Se impactan en transitado crucero de Saltillo; ambos alegan luz verde

En el lugar del accidente, ambos conductores aseguraron que contaban con la luz verde del semáforo al momento de ingresar al crucero, lo que originó una discusión tras el impacto.

La mañana de este lunes se registró un accidente vial en el cruce del bulevar Isidro López Zertuche y el periférico Luis Echeverría Álvarez, al norte de Saltillo , donde dos automovilistas participaron en una colisión que dejó únicamente daños materiales.

Elementos de la Policía Municipal que tomaron conocimiento del accidente confirmaron que no había personas lesionadas y que no fue necesario solicitar una ambulancia, a pesar de que uno de los participantes se golpeó contra el cristal.

Elementos de Tránsito realizaron el peritaje correspondiente para documentar la mecánica del accidente, mientras se esperaba la llegada de las aseguradoras, que iniciaron el proceso de revisión de los daños ocasionados a las unidades.

Las autoridades informaron que la responsabilidad del percance y la forma en que se cubrirán los daños materiales se determinarán con base en el peritaje y en la revisión de la sincronización de los semáforos instalados en ese crucero.