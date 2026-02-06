Se incendia camión de valores, en Ramos Arizpe

Un camión de transporte de valores se incendió a las orillas de la carretera Monterrey–Saltillo, frente al ejido Cañón Colorado.

No se reportaron personas lesionadas, aunque sí se registró una movilización por parte de bomberos y unidades de Protección Civil de Ramos Arizpe, Coahuila. El camión, de la línea Ford y perteneciente a la empresa Tecnoval Seguridad Privada, se dirigía a una tienda de conveniencia ubicada en el kilómetro 25 para abastecer de dinero uno de los cajeros automáticos.

La posible causa del incendio fue un cortocircuito en la caja de velocidades, según manifestó el operador, Víctor Alemán. El fuego se extendió al motor y, en cuestión de segundos, consumió la unidad en su totalidad. El chofer utilizó un extintor y empleados de una tienda de conveniencia lo auxiliaron para controlar la situación.

A la llegada de los cuerpos de emergencia, el incendio ya se encontraba totalmente controlado. Las autoridades informaron que se logró recuperar el dinero que se transportaba en la parte posterior, el cual fue transbordado a camionetas de la empresa de seguridad. Elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar únicamente para apoyar en el resguardo del vehículo, en espera de una grúa.

No se reportaron daños al pavimento ni a terceros, y únicamente se procedió con el aseguramiento del vehículo, así como su traslado a un corralón.