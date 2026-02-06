Se incendia camión de valores, en Ramos Arizpe

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 6 febrero 2026
    Se incendia camión de valores, en Ramos Arizpe
    Se incendia camión de valores, en Ramos Arizpe
    Se incendia camión de valores, en Ramos Arizpe
    Elementos del cuerpo de bomberos acudieron a mitigar el incendio.

No hubo lesionados; lograron salvar las bolsas de dinero que llevaban en la parte trasera

Un camión de transporte de valores se incendió a las orillas de la carretera Monterrey–Saltillo, frente al ejido Cañón Colorado.

No se reportaron personas lesionadas, aunque sí se registró una movilización por parte de bomberos y unidades de Protección Civil de Ramos Arizpe, Coahuila. El camión, de la línea Ford y perteneciente a la empresa Tecnoval Seguridad Privada, se dirigía a una tienda de conveniencia ubicada en el kilómetro 25 para abastecer de dinero uno de los cajeros automáticos.

TE PUEDE INTERESAR: Familia denuncia intento de despojo con maquinaria pesada en el Centro de Saltillo

La posible causa del incendio fue un cortocircuito en la caja de velocidades, según manifestó el operador, Víctor Alemán. El fuego se extendió al motor y, en cuestión de segundos, consumió la unidad en su totalidad. El chofer utilizó un extintor y empleados de una tienda de conveniencia lo auxiliaron para controlar la situación.

A la llegada de los cuerpos de emergencia, el incendio ya se encontraba totalmente controlado. Las autoridades informaron que se logró recuperar el dinero que se transportaba en la parte posterior, el cual fue transbordado a camionetas de la empresa de seguridad. Elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar únicamente para apoyar en el resguardo del vehículo, en espera de una grúa.

No se reportaron daños al pavimento ni a terceros, y únicamente se procedió con el aseguramiento del vehículo, así como su traslado a un corralón.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
SRE: Mirando a lo lejos

SRE: Mirando a lo lejos
true

Amparan a Adán y a la 4T una rampante impunidad
true

POLITICÓN: De alcaldes a peces gordos... ¿Operación Enjambre apunta a más estados?
Familiares de la propietaria denunciaron que personas ajenas derribaron parte de la barda del inmueble ubicado en la calle Evaristo Madero 921, en el centro de Saltillo.

Familia denuncia intento de despojo con maquinaria pesada en el Centro de Saltillo
Stellantis está reconociendo que sus activos valen menos después de fuertes inversiones para la producción de vehículos eléctricos.

Stellantis cae por 26 mil 500 mdd debido a retirada de vehículos eléctricos
¿Qué hacer en Saltillo? Mucho teatro con Sylvia Pasquel, obras para una sola persona y teatro de Monterrey

¿Qué hacer en Saltillo? Mucho teatro con Sylvia Pasquel, obras para una sola persona y teatro de Monterrey
El presidente de Argentina, Javier Milei, junto al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tras la firma del histórico acuerdo comercial que busca estrechar los vínculos económicos entre ambas naciones.

Argentina y EU firman un amplio acuerdo comercial que profundiza su alianza
El conflicto en Ucrania y otras tensiones globales contrastan con la “neutralidad política” que el Comité Olímpico Internacional intenta promover en Milán-Cortina.

Los Juegos Olímpicos promueven la armonía mundial. El mundo va en dirección opuesta