FGR abre investigación federal por incendio en tienda Waldo’s de Hermosillo donde murieron 24 personas

México
/ 6 febrero 2026
    La FGR abrió una investigación federal por el incendio en una tienda Waldo’s de Hermosillo, ocurrido el 1 de noviembre, en el que fallecieron 24 personas Cuartoscuro

La indagatoria federal se inició tras el desglose del caso realizado por la Fiscalía de Sonora, informó el delegado Francisco Sergio Méndez

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación por el incendio ocurrido en una tienda Waldo’s de Hermosillo, Sonora, en el que perdieron la vida 24 personas el pasado 1 de noviembre, confirmó este jueves el delegado estatal de la dependencia, Francisco Sergio Méndez.

La intervención federal se da luego de tres meses de investigaciones en el fuero común y tras diversas audiencias judiciales que han derivado, hasta el momento, en la vinculación a proceso de siete personas, entre ellas un representante de la empresa.

$!La sucursal de Waldo´s en donde se registró una explosión e incendio con saldo de 23 personas muertas y 12 lesionadas no contaba con un programa autorizado de Protección Civil desde 2021, así lo informe el secretario de Gobierno.
La sucursal de Waldo´s en donde se registró una explosión e incendio con saldo de 23 personas muertas y 12 lesionadas no contaba con un programa autorizado de Protección Civil desde 2021, así lo informe el secretario de Gobierno. Cuartoscuro

ADVIERTEN SOBRE POSIBLES DELITOS DE COMPETENCIA FEDERAL RELACIONADOS CON EL INCENDIO DE WALDO´S

El funcionario federal explicó que la FGR tomó conocimiento formal del caso tras recibir el desglose de la carpeta de investigación elaborado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, en el que se advierten posibles delitos de competencia federal. Durante un evento de incineración de drogas y destrucción de vehículos asegurados al narcotráfico, Méndez señaló que la carpeta ya se encuentra en etapa de integración.

“Ya nos hizo el desglose la Fiscalía del fuero común del tan lamentable caso Waldo’s. Abrimos carpeta de investigación, se solicitaron unos periciales específicos que tengan laboratorios con altas tecnologías, porque así los necesitamos. Se habla de personal de la Comisión Federal de Electricidad. Estamos integrando la carpeta, nos acaba de llegar hace unos días el desglose y lo estamos atendiendo puntualmente”, declaró ante medios de comunicación.

INVESTIGACIÓN SE ENCUENTRA EN ETAPA INICIAL, CUENTA CON PERITAJES ESPECIALIZADOS

Francisco Sergio Méndez detalló que, debido a la complejidad técnica del caso, la FGR solicitó estudios periciales especializados que requieren laboratorios con tecnología avanzada, lo que forma parte de las diligencias iniciales para determinar responsabilidades. En ese sentido, indicó que aún no es posible establecer el número de personas que podrían ser imputadas por el ámbito federal.

“Estamos solicitando periciales específicas, con laboratorios que cuenten con alta tecnología, porque así lo necesitamos. Este tipo de investigaciones requieren análisis muy precisos y por eso estamos pidiendo peritajes especializados para poder avanzar de manera correcta”, explicó el delegado.

El funcionario añadió que el desglose remitido por la autoridad estatal incluye referencias a posible personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por lo que esa línea de investigación ya es analizada por la Fiscalía federal, aunque aclaró que no existen aún conclusiones sobre el grado de involucramiento.

“Se mencionan nombres, pero yo no puedo decir ahorita qué tan involucradas estén o no. Estamos investigando y necesito bases técnicas y jurídicas para poder decir cuántas personas hay y si tienen algún grado de responsabilidad”, puntualizó.

DELITOS CORRESPONDEN A CARÁCTER CULPOSO

Respecto a los ilícitos que se analizan dentro de la carpeta abierta por la FGR, Méndez indicó que corresponden a delitos de carácter culposo, derivados de los hechos ocurridos durante el incendio en el establecimiento comercial.

“Son delitos culposos, como lesiones, daños y homicidios, entre otros. Todo eso se está analizando dentro de la carpeta de investigación que ya se abrió y que se está integrando conforme a derecho”, precisó el delegado, al tiempo que subrayó que no puede adelantarse información adicional por la falta de dictámenes técnico-jurídicos concluyentes.

CONTEXTO DE LA INTERVENCIÓN FEDERAL EN EL CASO SOBRE INCENDIO EN UN WALDO’S EN HERMOSILLO

La confirmación de la participación de la FGR se produce semanas después de que la Fiscalía de Sonora informara, mediante un comunicado, que se había dado vista a su homóloga federal debido a la posible existencia de delitos de orden federal relacionados con la tragedia ocurrida en el centro de Hermosillo.

Este avance contrasta con los posicionamientos iniciales difundidos tras el incendio. Horas después del siniestro, la Comisión Federal de Electricidad emitió un comunicado en el que se deslindó de cualquier responsabilidad, al señalar que el transformador presuntamente vinculado con el origen del incendio era propiedad de la empresa y no formaba parte de la infraestructura eléctrica nacional.

“El transformador al interior de la tienda Waldo’s es particular y no está vinculado a la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad, con la que se brinda servicio eléctrico a dicho establecimiento”, indicó la CFE en un comunicado difundido el domingo 2 de noviembre.

Finalmente, el delegado de la FGR aseguró que la investigación se atiende de manera puntual y responsable, y reiteró que cualquier información adicional será dada a conocer conforme se cuente con sustento legal suficiente.

“Estamos atendiendo este caso de manera responsable y puntual. Cualquier información que se genere se dará cuando tengamos el sustento legal necesario y los dictámenes periciales correspondientes”, concluyó Francisco Sergio Méndez.



