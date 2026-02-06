$!FGR abre investigación federal por incendio en tienda Waldo’s de Hermosillo donde murieron 24 personas

TE PUEDE INTERESAR: Vinculan a proceso a exfuncionarios por tragedia en Waldo’s que dejó 24 muertos

La intervención federal se da luego de tres meses de investigaciones en el fuero común y tras diversas audiencias judiciales que han derivado, hasta el momento, en la vinculación a proceso de siete personas, entre ellas un representante de la empresa.

La Fiscalía General de la República ( FGR ) abrió una carpeta de investigación por el incendio ocurrido en una tienda Waldo’s de Hermosillo, Sonora, en el que perdieron la vida 24 personas el pasado 1 de noviembre, confirmó este jueves el delegado estatal de la dependencia, Francisco Sergio Méndez.

ADVIERTEN SOBRE POSIBLES DELITOS DE COMPETENCIA FEDERAL RELACIONADOS CON EL INCENDIO DE WALDO´S

El funcionario federal explicó que la FGR tomó conocimiento formal del caso tras recibir el desglose de la carpeta de investigación elaborado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, en el que se advierten posibles delitos de competencia federal. Durante un evento de incineración de drogas y destrucción de vehículos asegurados al narcotráfico, Méndez señaló que la carpeta ya se encuentra en etapa de integración.

“Ya nos hizo el desglose la Fiscalía del fuero común del tan lamentable caso Waldo’s. Abrimos carpeta de investigación, se solicitaron unos periciales específicos que tengan laboratorios con altas tecnologías, porque así los necesitamos. Se habla de personal de la Comisión Federal de Electricidad. Estamos integrando la carpeta, nos acaba de llegar hace unos días el desglose y lo estamos atendiendo puntualmente”, declaró ante medios de comunicación.

INVESTIGACIÓN SE ENCUENTRA EN ETAPA INICIAL, CUENTA CON PERITAJES ESPECIALIZADOS

Francisco Sergio Méndez detalló que, debido a la complejidad técnica del caso, la FGR solicitó estudios periciales especializados que requieren laboratorios con tecnología avanzada, lo que forma parte de las diligencias iniciales para determinar responsabilidades. En ese sentido, indicó que aún no es posible establecer el número de personas que podrían ser imputadas por el ámbito federal.

“Estamos solicitando periciales específicas, con laboratorios que cuenten con alta tecnología, porque así lo necesitamos. Este tipo de investigaciones requieren análisis muy precisos y por eso estamos pidiendo peritajes especializados para poder avanzar de manera correcta”, explicó el delegado.

El funcionario añadió que el desglose remitido por la autoridad estatal incluye referencias a posible personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por lo que esa línea de investigación ya es analizada por la Fiscalía federal, aunque aclaró que no existen aún conclusiones sobre el grado de involucramiento.

“Se mencionan nombres, pero yo no puedo decir ahorita qué tan involucradas estén o no. Estamos investigando y necesito bases técnicas y jurídicas para poder decir cuántas personas hay y si tienen algún grado de responsabilidad”, puntualizó.

DELITOS CORRESPONDEN A CARÁCTER CULPOSO

Respecto a los ilícitos que se analizan dentro de la carpeta abierta por la FGR, Méndez indicó que corresponden a delitos de carácter culposo, derivados de los hechos ocurridos durante el incendio en el establecimiento comercial.

“Son delitos culposos, como lesiones, daños y homicidios, entre otros. Todo eso se está analizando dentro de la carpeta de investigación que ya se abrió y que se está integrando conforme a derecho”, precisó el delegado, al tiempo que subrayó que no puede adelantarse información adicional por la falta de dictámenes técnico-jurídicos concluyentes.