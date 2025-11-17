Se incendia un local de filtros en Ramos Arizpe; veladora comienza el siniestro

Saltillo
/ 17 noviembre 2025
    Bomberos se encargaron de apagar rápidamente el incendio, pero el daño ya estaba hecho. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS
El establecimiento, ubicado en la avenida Plan de Guadalupe, fue consumido por las llamas; no se reportó a personas lesionadas

Un local comercial ubicado sobre la avenida Plan de Guadalupe, en Ramos Arizpe, Coahuila, quedó completamente consumido por un incendio registrado la tarde de este lunes.

Al recibir el reporte, elementos de Bomberos y Protección Civil acudieron al lugar y realizaron una entrada forzada al negocio denominado Filtros García, ya que las cortinas metálicas estaban aseguradas con candados. Su intervención permitió controlar las llamas en minutos.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas; sin embargo, la mercancía del establecimiento sufrió daños considerables.

De manera preliminar, las autoridades señalaron que el incendio pudo haberse originado en un altar con veladoras ubicado en la parte posterior del local.

Hasta el momento, no se ha determinado el monto total de las pérdidas, pues no se logró localizar al propietario.

