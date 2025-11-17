Saltillo: Riña termina en ataque con machete; agresor huye
Un hombre fue herido en la cabeza en la colonia Residencial Plazas
Un hombre resultó herido en la cabeza luego de ser atacado con un machete durante una riña registrada la tarde de este domingo en la colonia Residencial Plazas, hecho que movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades municipales.
Según testigos, el enfrentamiento ocurrió en el cruce de Fermín Espinoza Armillita y Luis Procuna, donde dos hombres comenzaron a discutir por presuntas rencillas personales.
La confrontación escaló rápidamente hasta que uno de ellos sacó un machete y golpeó a su contrincante en la cabeza, causándole una herida profunda en la frente. Ensangrentado, el afectado buscó auxilio entre los vecinos.
Tras la agresión, el responsable huyó a bordo de una camioneta tipo pick up con rumbo desconocido. Habitantes de la zona dieron aviso a través de grupos de seguridad en WhatsApp alrededor de las 7:30 de la tarde.
Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y brindaron atención al lesionado, quien posteriormente fue trasladado a la Clínica 2 del IMSS para una evaluación más completa.
Elementos de la Policía Municipal implementaron un operativo para ubicar al agresor, aunque hasta el cierre de la información no se habían obtenido resultados.