Saltillo: Riña termina en ataque con machete; agresor huye

Un hombre resultó herido en la cabeza luego de ser atacado con un machete durante una riña registrada la tarde de este domingo en la colonia Residencial Plazas, hecho que movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades municipales.

Según testigos, el enfrentamiento ocurrió en el cruce de Fermín Espinoza Armillita y Luis Procuna, donde dos hombres comenzaron a discutir por presuntas rencillas personales.

La confrontación escaló rápidamente hasta que uno de ellos sacó un machete y golpeó a su contrincante en la cabeza, causándole una herida profunda en la frente. Ensangrentado, el afectado buscó auxilio entre los vecinos.