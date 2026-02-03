Se incorpora sin precaución y provoca choque en Ramos Arizpe

Saltillo
/ 3 febrero 2026
    Se incorpora sin precaución y provoca choque en Ramos Arizpe
    Conductores permanecieron en el lugar mientras se realizaban las diligencias correspondientes. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

El accidente fue atribuido a la falta de respeto al derecho de paso al momento de incorporarse a la vialidad

Un accidente vial se registró la mañana de este martes sobre la carretera Saltillo–Monterrey, a la altura del centro de servicio G500, en el parque industrial Santa María, en el municipio de Ramos Arizpe.

El percance ocurrió alrededor de las 09:00 horas y fue atendido por personal de la Dirección de Policía Preventiva Municipal de Ramos Arizpe, quienes tomaron conocimiento de los hechos.

$!El percance generó afectaciones momentáneas a la circulación en la zona.
El percance generó afectaciones momentáneas a la circulación en la zona. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

En el choque participaron una camioneta Mercedes-Benz Sprinter, con placas del estado de Tamaulipas, conducida por Emilio ¨N¨, de 29 años de edad, quien salía de la gasolinera con la intención de incorporarse a la vialidad.

$!Elementos de la Policía Preventiva Municipal de Ramos Arizpe tomaron conocimiento del accidente.
Elementos de la Policía Preventiva Municipal de Ramos Arizpe tomaron conocimiento del accidente. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Durante la maniobra, el conductor no respetó el derecho de paso y se atravesó al paso del segundo vehículo involucrado, un automóvil Chevrolet Chevy con placas del estado de Nuevo León, conducido por Miguel ¨N¨, de 61 años.

$!Unidades involucradas tras el percance ocurrido frente al centro de servicio G500.
Unidades involucradas tras el percance ocurrido frente al centro de servicio G500. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

De acuerdo con el reporte de la autoridad, la causa del accidente fue no respetar la vía de preferencia. Ambos conductores permanecieron en el lugar mientras se realizaban las diligencias correspondientes y se dio aviso a las compañías aseguradoras. Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales.

