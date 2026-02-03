Se incorpora sin precaución y provoca choque en Ramos Arizpe

Un accidente vial se registró la mañana de este martes sobre la carretera Saltillo–Monterrey, a la altura del centro de servicio G500, en el parque industrial Santa María, en el municipio de Ramos Arizpe.

El percance ocurrió alrededor de las 09:00 horas y fue atendido por personal de la Dirección de Policía Preventiva Municipal de Ramos Arizpe, quienes tomaron conocimiento de los hechos.

