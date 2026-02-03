Se incorpora sin precaución y provoca choque en Ramos Arizpe
El accidente fue atribuido a la falta de respeto al derecho de paso al momento de incorporarse a la vialidad
Un accidente vial se registró la mañana de este martes sobre la carretera Saltillo–Monterrey, a la altura del centro de servicio G500, en el parque industrial Santa María, en el municipio de Ramos Arizpe.
El percance ocurrió alrededor de las 09:00 horas y fue atendido por personal de la Dirección de Policía Preventiva Municipal de Ramos Arizpe, quienes tomaron conocimiento de los hechos.
En el choque participaron una camioneta Mercedes-Benz Sprinter, con placas del estado de Tamaulipas, conducida por Emilio ¨N¨, de 29 años de edad, quien salía de la gasolinera con la intención de incorporarse a la vialidad.
Durante la maniobra, el conductor no respetó el derecho de paso y se atravesó al paso del segundo vehículo involucrado, un automóvil Chevrolet Chevy con placas del estado de Nuevo León, conducido por Miguel ¨N¨, de 61 años.
De acuerdo con el reporte de la autoridad, la causa del accidente fue no respetar la vía de preferencia. Ambos conductores permanecieron en el lugar mientras se realizaban las diligencias correspondientes y se dio aviso a las compañías aseguradoras. Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales.