Se incrusta contra barda del Centro Penitenciario en Saltillo

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    Se incrusta contra barda del Centro Penitenciario en Saltillo
    El vehículo abrió un boquete en la barda del Centro Penitenciario tras salirse del camino. MARTÍN ROJAS

Conductor circulaba a exceso de velocidad y con aliento alcohólico; dejó un boquete en el muro y fue detenido

Un conductor protagonizó un accidente en Saltillo durante la madrugada al estrellar su vehículo contra la barda perimetral del Centro Penitenciario Varonil. El impacto dejó un boquete en la estructura y movilizó a corporaciones de seguridad.

Los hechos se registraron alrededor de las 04:00 horas. Carlos “N” circulaba sobre el periférico Luis Echeverría, a bordo de un Nissan Tiida.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/en-saltillo-vuelcan-camioneta-y-abandona-a-sus-amigos-CE20424107

De acuerdo con los primeros reportes, el automovilista viajaba a exceso de velocidad y presuntamente bajo los efectos del alcohol. Al intentar incorporarse de último momento hacia la lateral, realizó un cambio brusco de carril y perdió el control.

La unidad salió del camino. Brincó el cordón cuneta y descendió por un desnivel hasta la banqueta, donde terminó impactándose contra el muro del centro penitenciario, causando daños en la estructura.

El estruendo alertó a elementos de la Policía Estatal, quienes acudieron al sitio y aseguraron la zona. En el lugar se realizó la detención del conductor, quien posteriormente fue puesto a disposición de Tránsito Municipal.

$!La parte frontal del auto quedó destruida luego del choque contra el muro; restos del vehículo y escombros quedaron esparcidos tras el impacto.
La parte frontal del auto quedó destruida luego del choque contra el muro; restos del vehículo y escombros quedaron esparcidos tras el impacto. MARTÍN ROJAS

A pesar de lo aparatoso del percance, el hombre solo presentó golpes leves en el rostro, por lo que no requirió traslado hospitalario. No obstante, al confirmarse que presentaba aliento alcohólico, quedó en calidad de detenido.

El vehículo fue retirado con el apoyo de una grúa y trasladado a un corralón. El responsable deberá responder por los daños ocasionados a la propiedad estatal, además de las sanciones correspondientes.

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