Se lanza a una camioneta y la arrastran más de 20 metros tras atropellarla en Saltillo

Una mujer con antecedentes de problemas psiquiátricos salió de su domicilio y presuntamente se arrojó al paso de una camioneta en circulación en la colonia Pueblo Insurgente, en Saltillo. La afectada fue identificada como María de Jesús ¨N¨, de 47 años de edad, quien fue atendida en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja. TE PUEDE INTERESAR: Flamazo por thinner deja a hombre con quemaduras al encender el boiler en Saltillo

De acuerdo con versiones de oficiales de Tránsito Municipal, la mujer salió de su vivienda y, al percatarse de que circulaba una camioneta Ford Explorer color gris en dirección al sur sobre la avenida 20 de Noviembre, se lanzó al paso de la unidad. El vehículo era conducido por Humberto ¨N. Tras el impacto, la mujer quedó debajo de la camioneta y fue arrastrada por una distancia superior a los 20 metros. Durante el trayecto se le desprendió una peluca, la cual quedó sobre el pavimento junto a un rastro de sangre.