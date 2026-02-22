Se lanza a una camioneta y la arrastran más de 20 metros tras atropellarla en Saltillo

Saltillo
/ 22 febrero 2026
    Se lanza a una camioneta y la arrastran más de 20 metros tras atropellarla en Saltillo
    La mujer fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja tras ser arrollada en la colonia Pueblo Insurgente. JUAN FRANCISCO VALDÉS

La mujer, identificada con antecedentes de problemas psiquiátricos, presuntamente salió de su domicilio en estado de alteración antes de arrojarse al paso del vehículo

Una mujer con antecedentes de problemas psiquiátricos salió de su domicilio y presuntamente se arrojó al paso de una camioneta en circulación en la colonia Pueblo Insurgente, en Saltillo.

La afectada fue identificada como María de Jesús ¨N¨, de 47 años de edad, quien fue atendida en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja.

TE PUEDE INTERESAR: Flamazo por thinner deja a hombre con quemaduras al encender el boiler en Saltillo

$!El accidente ocurrió sobre la avenida 20 de Noviembre, cuando la afectada presuntamente se lanzó al paso de una camioneta.
El accidente ocurrió sobre la avenida 20 de Noviembre, cuando la afectada presuntamente se lanzó al paso de una camioneta. JUAN FRANCISCO VALDÉS

De acuerdo con versiones de oficiales de Tránsito Municipal, la mujer salió de su vivienda y, al percatarse de que circulaba una camioneta Ford Explorer color gris en dirección al sur sobre la avenida 20 de Noviembre, se lanzó al paso de la unidad.

El vehículo era conducido por Humberto ¨N. Tras el impacto, la mujer quedó debajo de la camioneta y fue arrastrada por una distancia superior a los 20 metros. Durante el trayecto se le desprendió una peluca, la cual quedó sobre el pavimento junto a un rastro de sangre.

$!Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del hecho y el caso fue turnado al Ministerio Público.
Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del hecho y el caso fue turnado al Ministerio Público. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El conductor detuvo la marcha de inmediato y reportó lo ocurrido al sistema de emergencias 911, por lo que minutos después arribó una ambulancia de la Cruz Roja para brindarle atención médica.

La lesionada fue abordada a la ambulancia número 217 y trasladada a un hospital para su valoración. En tanto, elementos policiacos aseguraron al conductor y lo pusieron a disposición de la agencia investigadora del Ministerio Público, donde se inició una carpeta de investigación por el delito de lesiones culposas.

